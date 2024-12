Pagelle X Factor 2024, Giorgia incanta con una conduzione ineccepibile: perfetta in tutto

Si è conclusa così questa edizione di X Factor 2024, con la vittoria della bravissima Mimì, cantante di Manuel Agnelli dalla voce sublime e soprattutto, diversa da tutte quelle che abbiamo sentito in questa stagione del programma. Insomma, possiamo dire che giustizia è stata fatta, anche se tanti altri talenti avrebbero meritato la vittoria grazie alla loro consapevolezza sul palco e all’impegno fino all’ultima nota. E anche a noi tocca concludere con le pagelle X Factor 2024, gli ultimi voti dopo settimane di brani, cover e inediti che ci hanno emozionati tantissimo.

Partiamo da Giorgia, cantante che quest’anno ha condotto X Factor 2024 in modo magistrale. Che dire di lei? Neanche un difetto. Alcuni fan dopo averla sentita parlare perfettamente inglese con Robbie Williams hanno perfino pensato non fosse di questo mondo. Giorgia è la Beyoncè italiana, non ha lacune e imperfezioni! Ironia a parte, la cantante si è rivelata un’ottima presentatrice, forse la migliore fino ad adesso insieme ad Alessandro Cattelan. X Factor richiede una conduzione seria, precisa e concisa e lei ha saputo essere all’altezza di questo compito. Giorgia: voto 10 e mezzo! Anche se si potrebbero aggiungere tanti zeri in più…

Pagelle X Factor 2024: Achille Lauro il più sexy, Paola Iezzi la mistress della stagione

Continuiamo con le pagelle X Factor 2024 e andiamo a vedere cos’hanno combinato i giudici e che voti meritano secondo noi. Iniziamo da Manuel Agnelli, altro caposaldo del programma, che quest’anno per la prima volta è sembrato a suo agio e divertito insieme agli altri coach al bancone. La sua aura paterna è immensa, e questo è ciò che fa di un uomo un vero maestro. Forse un po’ sottotono alla finale di X Factor 2024, dove non ha fatto altro che ripetere di avere freddo. Un cappottino no? Manuel Agnelli, voto 9 e mezzo. Giudice rubacuori assoluto di quest’anno è stato invece Achille Lauro. Lui ha davvero rivoluzionato il format, a modo suo.

Come faremo il giovedì sera senza il suo “Senato!“, e il “Baby” dopo ogni presentazione? Nessuna parola fuori posto, tutto calcolato ma in grande stile. Achille Lauro: voto 10, è un vero sexy showman che ha saputo portare in finale tutti i suoi cantanti. Con le pagelle X Factor 2024 si passa a Paola Iezzi, che in questa edizione ha giocato vestendo i panni della mistress dalla frusta sempre pronta. Un bel personaggio, un tocco femminile che non ha mai stonato. Paola è stata una rivelazione, anche se come coach deve ancora migliorare. Paola Iezzi, voto 7. In ultimo ma non per importanza, Jake La Furia. Chi l’avrebbe mai pensato che il leader dei Club Dogo si sarebbe rivelato fondamentale per X Factor 2024? Commovente il rapporto con i suoi cantanti, specialmente con la bravissima Francamente. Un plus per la simpatia. Jake La Furia, voto 8.

Pagelle X Factor 2024: Lorenzo Salvetti furbetto, Patagarri cuori e Mimì divina

Passiamo alle pagelle X Factor 2024 per i cantanti. Tra i finalisti abbiamo avuto il piacere di ascoltare i Les Votives, che come ha asserito Paola Iezzi durante la finale di Napoli, sono dei veri e propri artisti “fatti e finiti”. Pronti per il tour in chiave rock, meritano tanto per la loro serietà. Che siano la reincarnazione di qualche band passata? Silenziosi, preparati e talentuosi, i tre ragazzi sanno il fatto loro Les Votives, voto 9. E poi c’è Lorenzo Salvetti. Sì, il “Lorenzino”, come lo chiamano in molti sul web. Così giovane e così innamorato della vita e dell’amore. Un ragazzo dagli occhi malinconici ma bello come un sole. Ha saputo giocare bene le sue carte, creandosi un personaggio attraente che funziona. Certo, deve crescere ancora tanto ma del resto, ha solo 17 anni! Lorenzo Salvetti, voto 7 e mezzo: grazie per averci riportato indietro nel tempo agli amori adolescenziali.

Proseguiamo con le pagelle X Factor 2024 per i mitici Patagarri. Sottovalutati da Jack, poi riportati in primo piano e infine, amati da tutto il pubblico del talent: loro sono stati la scoperta, l’innovazione e l’energia di questa edizione. Sanno suonare di tutto e si muovono coinvolgendo il pubblico che non riesce a stare fermo sotto le loro note. “Si vede che venite dalla strada“, ha commentato Manuel Agnelli dopo l’esibizione alla finale. Ed è proprio così, sono allegri, spontanei e tanto belli. Patagarri, voto 9. Non possiamo che concludere le pagelle X Factor 2024 con Mimì, la vincitrice di questa stagione. Si è presentata timida e ha concluso questo percorso urlando a gran voce: “Ciao Napoli!”, guadagnandosi tutta la simpatia dei fan. Mimì ha meritato di vincere sin dal primo momento, e così è stato. Voto: 10.