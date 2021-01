ACHIROPITA, REGALO ALLA ZIA MARIA A C’È POSTA PER TE/ Can Yaman: “Ecco il mio numero”

Can Yaman scende le scale di C’è posta per te per incontrare Maria, la protagonista della prima storia della puntata del 23 gennaio. La donna è incredula e non riesce a trattenere l’emozione, anzi gli confessa di aver visto ogni puntata, seguendo anche gli episodi in lingua originale sul piccolo schermo del cellulare pur di vederlo. Can ha allora per lei un dono speciale: un cellulare “ancora non in commercio con il quale potrai vedere le puntate meglio”. Ma non è tutto: Can le svela che proprio in quel cellulare c’è il suo numero di telefono. “Non darlo a nessuno, è solo per te!” si raccomanda l’attore turco, star di Daydreamer – Le ali del sogno. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Can Yaman è la sorpresa per Maria a C’è Posta per te

La nuova puntata di C’è posta per te 2021, del 23 gennaio, ha inizio con una storia toccante che vede protagonista una zia speciale, Maria. È sua nipote Achiropita a chiedere l’aiuto di Maria De Filippi per farle un ringraziamento speciale, una sorpresa che mai dimenticherà e che ha il nome di un attore al momento amatissimo: Can Yaman. Dopo la morte della sua mamma, sorella di Maria, la ragazza vuole esprimerle infatti tutto il suo amore e l’apprezzamento per ciò che ha fatto per lei in tutti questi anni. La mamma è infatti morta due anni fa, dopo anni difficili dati dalla sofferenza di una lunga malattia. Quando Maria scopre che dall’altra parte della busta c’è sua nipote, inevitabili sono le lacrime: “Senza te non so come avrei fatto”, le fa sapere come prima cosa la ragazza, che lascia poi il resto alla lettura di Maria De Filippi.

Maria incontra Can Yaman a C’è posta per te: grande emozione!

“La vita della mia famiglia senza di te sarebbe in bianco e nero. – le fa sapere Achiropita – Quello che hai fatto per mamma nessuno lo potrà dimenticare. Quando hai saputo della malattia di mamma hai tolto l’orologio dal polso e sei stata sempre al suo fianco, talvolta neanche facevi la doccia per non lasciarla da sola.” La lettera va vanti tra ringraziamenti e parole toccanti, fino a quando poi in studio arriva il vero regalo: Can Yaman. Maria è in lacrime e incredula perché al suo fianco c’è l’attore che tanto ammira.



