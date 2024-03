Daniele, scuse ai figli a C’è posta per te: “Scomparso per anni perché mi sento un fallito”/ “Mi vergognavo”

La storia di Daniele e dei figli Andrea e Simone a C’è posta per te 2024

Tra le storie dell’ultima puntata di C’è posta per te 2024 c’è quella di una famiglia divisa. Entrano Daniele e Francesca, è lei a chiamare: “Sto con lui dal 2015 che ha avuto dal precedente matrimonio. Lui è sparito dalla loro vita 4 anni fa ed è il momento che lui spieghi perché lo ha fatto.” Daniele spiega di averli abbandonati da 4 anni perché si vergognava come uomo per questioni economiche. Racconta di essersi sposato giovane con la sua ex moglie, di aver vissuto delle difficoltà e di essersi poi separato.

SARA E PAOLO, STORIA TOCCANTE A C'È POSTA PER TE 2024/ Morti e drammi: il dono speciale di Elisa

Poco tempo dopo nella sua vita è arrivata Francesca. Si sono innamorati e sono stati felici, ma anche in quel caso sono arrivati problemi economici, tanto che Francesca è costretta a vendere l’unica proprietà che ha. Questa situazione però aggrava il senso di impotenza di Daniele, che entra in depressione, sentendosi un fallito. Da lì anche il distacco con i figli per la vergogna di aver fallito ancora.

ROBERTO IMPLORA LA MOGLIE STEFANIA: "PERDONA I MIEI TRADIMENTI"/ Lei chiude la busta a C'è posta per te 2024

Daniele ai figli: “Mi sono sentito un fallito, mi vergognavo di dirvelo”

Andrea e Simone hanno accettato l’invito a C’è posta per te 2024. Daniele, rivedendoli, si scusa con loro: “Io sono sempre stato di poche parole. Ho avuto tanti problemi, e purtroppo non ho avuto il coraggio di dire la verità. Mi sono chiuso in me stesso, sono andato in depressione. Non pensate assolutamente che vi ho abbandonato per colpa di Francesca, perché sono due amori totalmente diversi. Io ho avuto problemi di soldi ma ho avuto vergogna a dirvelo. Io non potrò mai capire il senso di abbandono che avete provato, ma non vi ho mai abbandonato. Vi chiedo di aprire la busta e di ricominciare.” I ragazzi vengono a conoscenza delle motivazioni della sua scomparsa e comprendono che non c’entra Francesca. Tuttavia non sono pronti a perdonarlo ancora, anche se lasciano una porta aperta per il futuro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA