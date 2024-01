“Acne può venire anche in età adulta”/ L’esperta: “Stress e alimentazione incidono, il fondotinta…”

Negli studi di Uno Mattina si è parlato del problema dell’acne, una patologia della pelle che ogni anno colpisce 40 milioni di persone nel mondo e che rappresenta l’ottava malattia della pelle in assoluto. Per approfondire il discorso il programma di Rai Uno condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla ha avuto ospite la dermatologa dell’ospedale israelitico di Roma, Manuela Carrera, che ha spiegato: “Si pensa erroneamente che l’acne colpisce solo i giovani ma in realtà non è così, esistono forme di acne tardiva che colpiscono anche in età adulta, soprattutto le donne”.

Sull’acne può incidere anche lo stress: “Lo stress incide – ha proseguito l’esperta – perchè nei periodi di stress produciamo più ormoni androgeni quindi il soggetto acneico tende a peggiorare in quel periodo. Anche l’alimentazione incide – ha continuato – studi hanno dimostrato che è molto importante l’indice glicemico, quindi alimentazione ricca di zuccheri, pasta, pane, bevande dolci e gassate, può essere dannosa: dopo un pasto ricco di carboidrati o grassi saturi abbiamo un’alta produzione di insulina che può peggiorare l’acne, quindi l’alimentazione deve essere importante perchè può aiutare”.

ACNE, LA DERMATOLOGA: “IMPORTANTE LA DETERSIONE”

Sulla detersione invece: “E’ importante usare prodotti specifici per la pelle. Spesso i pazienti usano prodotti aggressivi per allontanare il sebo e lavarsi il viso più volte ma ciò crea un effetto rimbalzo, servono prodotti con un effetto sebo regolatore, esfoliante, prodotti a risciacquo come gel o mouse e per le donne è importantissimo struccarsi la sera, allontanando tutto ciò che si è depositato sul viso durante il giorno e anche l’inquinamento è un fattore di rischio”.

La dottoressa si è infine soffermata sul make up, spiegando: “Il fondotinta va bene con l’acne ma non solo per coprire, ci vuole però un fondotinta adeguato che non sia occlusivo”. L’acne è un problema per i giovani che spesso e volentieri causa problemi psicologici visto che i ragazzi hanno paura a mostrarsi.

