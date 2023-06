Giulia De Lellis sbotta per l’acne sul viso: “Mi vedo un ces*o”/ “Ho avuto uno sfogo tremendo”

Giulia De Lellis racconta ai follower i suoi problemi con l’acne: “Ho avuto uno sfogo tremendo”

Giulia De Lellis continua la sua battaglia contro l’acne. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer da oltre 5 milioni di follower, non ha mai fatto mistero delle sue imperfezioni e delle cure che di volta in volta ha provato per tentare di risolvere il problema. È tornata però a parlarne di recente, durante un tutorial di make-up dove si è mostrata ai suoi tanti fan con i chiari segni dell’acne.

“Ho avuto uno sfogo tremendo, mi vedo proprio brutta”, ha spiegato l’ex volto di Uomini e Donne prima di iniziare i vari passaggi per il make-up. “Voglio truccarmi. Oggi mi vedo come un ces*o. Non so se sia stato lo stress, il primo sole, il primo caldo…”, ha poi aggiunto, pronta ad iniziare a coprire col trucco i tanti odiati segni sul viso.

Giulia De Lellis, sfogo social per l’acne: “Non vedo l’ora di truccarmi”

Dopo aver steso un siero idratante, Giulia mette una crema contorno occhi dal potere sgonfiante. Infine va a “sigillare” tutto con una crema per pelli grasse e impure. Tra un passaggio e l’altro continua allora con il suo sfogo, ammettendo di non sentirsi al meglio: “Bene, non vedo l’ora di truccarmi oggi, perché mi vedo proprio brutta: stanca, con queste occhiaie, ho avuto questo sfogo.. Domani magari saremo più carine, ma per oggi ci trucchiamo”. Grazie alla sua abilità nel make-up, Giulia De Lellis è riuscita dunque ad ottenere un risultato eccellente, coprendo del tutto i segni dell’acne e concludendo con un monito per tutti i suoi follower: “Accogliamo i giorni in cui non ci vediamo bene con tutta serenità, così saremo più felici quando arriveranno quelli migliori.”

