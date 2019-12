Acqua alta Venezia, picco a 144 cm/ Maltempo: allagato 60% della città

Torna la paura acqua alta a Venezia. Dopo il picco di 120 centimetri registrato sabato 21 dicembre, oggi l’acqua ha toccato i 144 centimetri d’altezza sul medio mare alle ore 9.40. A renderlo noto è il Centro Maree del Comune, una rilevazione effettuata grazie alle centraline poste in città, a partire da Punta della Dogana (di fronte a Piazza San Marco). Tg Com 24 evidenzia che si tratta di una marea eccezionale che ha coperto il suolo della città lagunare per il 60%. Dati positivi rispetto alle stime delle scorse ore, che parlavano di picco a 150 centimetri. Le sirene di allerta sono risuonate due volte: la prima alle ore 4.00, la seconda alle ore 6.40. Nulla a che vedere, comunque, con la situazione del 12 novembre: l’acqua alta raggiunse i 187 centimetri.

ACQUA ALTA VENEZIA, PICCO 144 CM: ALLARME TURISMO

La situazione acqua alta ha messo in ginocchio Venezia anche dal punto di vista del turismo. Registrati sensibili cali di prenotazioni, addirittura «senza precedenti». A renderne conto è Vittorio Bonacini, presidente dell’Associazione Veneziana Albergatori: «Il picco delle disdette ha raggiunto il 45 per cento, si continuano a cancellare eventi, convegni e altri importanti appuntamenti programmati in città fino alla prossima primavera. Un dato eclatante è quello di Capodanno: se l’anno scorso l’occupazione era al 100 per cento, quest’anno è sotto il 50 per cento», riporta Il Fatto Quotidiano. Secondo i dati dell’associazione, il calo di prenotazione è superiore addirittura al periodo successivo all’attentato alle torri gemelle. E la situazione resta delicata anche per i prossimi mesi, visto che sono giunte numerose disdette anche per i primi mesi del 2020.

