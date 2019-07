ACT OF VALOR/ Su Italia 1 il film con Emilio Rivera e Nestor Serrano (29 luglio)

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per la prima serata di oggi, a partire dalle ore 21:20, la messa in onda del film di genere avventura azione Act of Valor. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2012 e che in Italia è stata distribuita dalla casa cinematografica M2 Pictures. La regia di questo film è stata affidata a Scott Waugh il quale ha collaborato con Mike McKoy, mentre la stesura del soggetto e della sceneggiatura è frutto del lavoro di Kurt Johnstad. Gli effetti speciali di questa pellicola sono stati gestiti e curati dall’agenzia Cantina Creative, mentre nel cast figurano diversi attori piuttosto importanti anche a livello internazionale come Emilio Rivera, Nestor Serrano, Gonzalo Menendez, Roselyn Sanchez e Alex Veadov.

ACT OF VALOR, LA TRAMA DEL FILM

Un gruppo di terroristi sta portando avanti un diabolico piano che prevede una serie di attentati allo scopo di destabilizzare la pace del mondo e soprattutto trarne beneficio da un punto di vista economico. In particolare, nelle Filippine in una piccola scuola elementare un terrorista con tanto di armi da fuoco fa irruzione all’interno della scuola elementare per poi farsi esplodere uccidendo praticamente a sangue freddo l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America con suo figlio e altri bambini. Nel frattempo, in una piccola giungla del Costa Rica due agenti della CIA stanno ragionando con alcuni collaboratori sul piano da portare avanti per riuscire finalmente a catturare un importante boss criminale che gestisce il traffico di droga verso gli Stati Uniti d’America. Mentre ragionano un commando fa irruzione nella loro struttura uccidendo uno dei due agenti mentre l’altra viene catturata in maniera tale da utilizzarla come ostaggio. A questo punto il governo degli Stati Uniti d’America decide di dover arginare quanto sta accadendo e mette insieme una squadra speciale composta da alcuni combattenti professionisti sotto la guida di un esperto di azioni militari con lo scopo principale di andare in Costa Rica e soprattutto liberare l’agente della CIA che naturalmente è in possesso di importanti informazioni. Per il gruppo di combattenti la missione si dimostra immediatamente molto complessa, in quanto deve operare in condizioni ambientali difficili e soprattutto arginare la presenza di tantissimi guerrieri che sono stati assoldati proprio per contrastare la loro missione. Durante la quale si scoprirà come ci sia un’importante nesso tra l’attentato che è stato consumato nella scuola delle Filippine e il rapimento di un agente della CIA.

