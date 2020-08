ADA ALBERTI/ L’astrologia e il matrimonio con Franco Oppini

Ada Alberti è ormai una delle eroine dell’astrologia in Italia. I suoi Oroscopi sono più che ricercati, anche se dal punto di vista del gossip è più conosciuta per le sue nozze con il comico Franco Oppini. I due si mostrano di rado sui social e di certo non sul profilo di lui, visto che si tiene alla larga da Instagram e anche su Facebook appare davvero poco. L’ultimo scatto è stato pubblicato infatti dalla Alberti: un quadretto felice in cui compare anche Chica, il cagnolino di famiglia e l’amica Lella. Il tutto per una vacanza in montagna, a Lessinia, in provincia di Verona. Clicca qui per guardare la foto di Ada Alberti e Franco Oppini. “Sono sposato da 17 anni con Ada”, ha detto tempo fa Oppini a La Vita in Diretta, “se c’è un bel rapporto solido sentimentalmente, i problemi sono più esterni che interni alla coppia. E’ vero che se c’è l’amore si supera tutto, ma i problemi esterni, come quelli economici, influiscono e danno fastidio”. Nonostante la presunta rivalità con l’ex moglie, fra Ada e Alba scorre buon sangue. Tanto che l’astrologa ha insistito tanto perchè la showgirl fosse presente al suo matrimonio con Oppini. “E ancora adesso Alba ogni tanto la consulta per qualche questione d’amore riguardanti i suoi fidanzati“, ha aggiunto l’artista

ADA ALBERTI IN DIFESA DEL MARITO FRANCO CONTRO ALBA PARIETTI

Ada Alberti non ha esitato a prendere le difese del marito Franco Oppini l’anno scorso, quando Alba Parietti ha tuonato contro il suo ex. A giocare a sfavore di tutti e tre è stata un’intervista rilasciata da Oppini in cui affermava di essere stato corteggiato dalla Parietti, di averla persino snobbata durante la prima cena insieme. Una visione che ha fatto salire il sangue in testa alla Parietti, indignata per essere stata descritta come “Una facile”. L’astrologa ha deciso di rispondere alla showgirl a mezzo social, anche per via di quel forte affetto che lega entrambe. “Alba perdonami se mi intrometto“, ha scritto all’epoca, “anch’io sono rimasta male quando stamani lessi l’intervista e ancora più male Franco quando lo informai. Che brutta cosa, triste direi. Franco non ha e non parlerà mai male di te, sarebbe davvero squallido. E’ come deridere se stessi”. La colpa di tutto sarebbe a detta dei due coniugi di chi ha pubblicato l’intervista e che avrebbe deciso di storpiare alcune dichiarazioni dell’attore. Oggi, martedì 25 agosto 2020, Ada Alberti sarà invece ospite di C’è tempo per, in onda nella mattinata di Rai 1. Non si ritornerà ovviamente sulla questione, ma è possibile che rilasci altre dichiarazioni in merito al suo legame con la nota conduttrice.



