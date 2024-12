Ada Alberti, oroscopo settimanale dal 9 al 15 dicembre 2024: guai in amore per Bilancia

Eccoci anche con la seconda parte dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti che prevede grandi novità per i giorni che vanno da lunedì 9 a domenica 15 dicembre 2024. Molti segni devono stare attenti a non essere “litigarelli” in questo periodo natalizio. Tanti altri devono invece stare attenti ai colleghi poco onesti. Passioamo subito a vedere cosa ci svela l’oroscopo di Ada Alberti per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

BILANCIA: periodo di confronti importanti per i nati sotto il segno della Bilancia. Si tratta di un momento di accordi e strette di mano. Periodo importante ma attenti ai litigi con il partner: lasciate perdere la gelosia e continuate per la vostra strada senza fasciarvi la testa inutilmente.

SCORPIONE: passiamo agli amici Scorpione per l’oroscopo settimanale di Ada Alberti. Il lavoro migliora sempre di più e tante sono le gratifiche che state ricevendo in questo periodo. Qualcosa stride anche con il partner ma vi risollevate iniziando a prendervi cura della vostra casa aggiungendo addobbi natalizi e tanta cura per il vostro nido amoroso.

SAGITTARIO: continuiamo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti con il Sagittario che è in un periodo estremamente positivo. Siete di buon umore e ricevete tante gratifiche. Benissimo anche l’amore, con eros che fa scintille. Interessante la giornata del 10 dicembre.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: Acquario splendide notizie

Continuiamo con l’oroscopo settimanale di Ada Alberti che come ogni settimana ci dà le indicazioni per vivere al meglio le nostre giornate. In questa metà di dicembre, gli Acquario sono fortunati, ma in amore qualcosa non va. I Pesci devono invece stare attenti ai colleghi di lavoro.

CAPRICORNO: periodo importante anche per i nati sotto il segno del Capricorno. Secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti potreste ricevere l’aiuto di cui tanto avete bisogno. Fate però attenzione alle spese in casa: ultimamente sono troppe e dovete risparmiare!

ACQUARIO: buone notizie in arrivo per voi, cari Acquario. Se per il resto sta andando tutto a gonfie vele, con il partner avete bisogno di aggiustare il tiro perchè qualcosa non sta andando per il verso giusto.

PESCI: carissimi Pesci, l’oroscopo settimanale di Ada Alberti vi informa di stare attenti alle spese e ai colleghi sleali che potrebbero voltarvi le spalle da un momento all’altro. Continuate per la vostra strada sempre professionali e a testa alta.