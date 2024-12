Oroscopo settimanale Ada Alberti primi sei segni: Gemelli attenti alla Luna piena

Siamo giunti alla metà di dicembre e il Natale si avvicina sempre di più! Questo è il momento perfetto per fare il punto della situazione e riflettere sull’anno passato. Per questo, l’oroscopo settimanale di Ada Alberti ci mostra una settimana “meditativa” per tanti segni, che si trovano quasi costretti a pensare e ripensare alle loro scelte. Attenzione ai Gemelli, che stanno vivendo giorni particolarmente intensi. Bando alle ciance ed ecco l’oroscopo settimanale di Ada Alberti per la settimana dal 9 al 15 dicembre 2024.

ARIETE: si tratta di un periodo di estrema evoluzione per gli amici dell’Ariete, arrivano buone notizie, soprattutto martedì 11 ottobre!

TORO: ultimamente le cose con il partner non vanno per il meglio. Cari Toro, continua la freddezza con il vostro compagno, ma è ora di riflettere e meditare per trovare la strategia migliore. La Luna di oggi e di domani potrà aiutarvi a capire cosa fare.

GEMELLI: proseguiamo con l’oroscopo settimanale di Ada Alberti. Questo è ancora un periodo complesso per i nati sotto il segno dei Gemelli. Il weekend non sarà roseo e la Luna piena non aiuta molto. Ci vuole pazienza: arriveranno periodi migliori!

Oroscopo settimanale Ada Alberti segno per segno: bene per il Cancro, Vergine costretti a riflettere

Continuiamo con i segni del Cancro, Leone e Vergine. L’oroscopo settimanale di Ada Alberti ci svela una bella settimana per gli amici del Cancro, mentre i Vergine devono riflettere sul loro lavoro.

CANCRO: per i nati sotto il segno del Cancro è un periodo di grande evoluzione, tanta crescita lavorativa ma non solo: questo è il momento perfetto per prendervi cura di voi anche sotto il punto di vista estetico.

LEONE: gli amici del Leone sono fortunatissimi! Cosa dice l’oroscopo settimanale Ada Alberti? All’orizzonte arrivano vincite in denaro e non solo! Anche in amore si prevede tanta fortuna: quindi osate, osate.

VERGINE: per il segno della Vergine si protrae il periodo difficile. Dovete iniziare a riflettere seriamente su cosa cambiare nella vostra vita, specialmente in questo periodo lavorativo.