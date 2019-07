Ada Alberti, morta la mamma/ Lutto per l’astrologa: “Ora sei libera, salutami Dio!”

Ada Alberti, la famosa astrologa protagonista dei salotti TV di Barbara d’Urso, ha perso la mamma alcune ore fa. Condividendo uno scatto sul suo account ufficiale di Instagram, mano nella mano con la madre, ha scritto: “Ora sei libera, guarita finalmente. Salutami Dio mamma”. Tanti i commenti di affetto e cordoglio, tra cui una emoticon di un cuore e le mani che pregano dell’amico Roger Garth, modello e opinionista dei programmi di Carmelita. “Impressionante, sembra la mia mano con quella della mia mamma che è venuta a mancare 16 giorni fa”, le scrive una fan tra i commenti. E ancora: “Fatti forza, condoglianze”, “Mi dispiace tanto… Il momento più difficile per un figlio. Ti abbraccio”, “Condoglianze tesoro mio ti sono vicina”, “Sentite condoglianze cara Ada. Ti abbraccio”, “Ti porgo le Mie più sentite condoglianze Ada per questa gravissima perdita”.

Ada Alberti, moglie di Franco Oppini

Ada Alberti è nata nel 1962 a Catania, si è diplomata al liceo artistico e ha studiato danza jazz e pianoforte. Ha ricevuto in eredità dal padre, la passione per l’astrologia. Dopo avere incominciato con alcune televisioni locali siciliane, si è fatta conoscere dal pubblico nazionale nel 1996, quando ha preso parte al programma TV “Tappeto Volante”, condotto da Luciano Rispoli. Successivamente, l’abbiamo cominciata a vedere anche a “Domenica In”, “Verissimo”, “Mattino 5” e “Pomeriggio 5”. Collabora pure con molte riviste del settore e ha scritto vari libri. Da 18 anni è legata a Franco Oppini, attore ed ex marito di Alba Parietti. I due si sono sposati nel 2003 e, proprio lo scorso 2 giugno hanno festeggiato 16 anni di matrimonio. Alda Alberti e Franco Oppini, si sono conosciuti ad una sfilata di moda milanese. In quella occasione, il suo oroscopo le aveva predetto che avrebbe incontrato l’uomo della sua vita.

