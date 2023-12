Ada Alberti, oroscopo 2024: quali sono i segni top e flop nel nuovo anno?/ La classifica

Ada Alberti approda in Rai: l’oroscopo con le previsioni di Capodanno 2024

Nelle ore segnate dall’attesa per il Capodanno 2024, Ada Alberti stila la classifica dell’Oroscopo coi segni zodiacali top e flop nel nuovo anno in arrivo.

Dopo le vesti di opinionista esperta dello Zodiaco coperte per anni nel talk show Pomeriggio 5 ai tempi della conduzione di Barbara d’Urso, Ada Alberti sbarca sulle reti TV e streaming di casa Rai. Ospite nel salotto della trasmissione di Caterina Balivo, La Volta Buona, Ada Alberti intrattiene l’occhio pubblico con la classifica dei segni più fortunati nel 2024, concedendosi la chance di classificare i 12 protagonisti dell’Oroscopo. In Top 3, possono festeggiare il podio dell’Oroscopo tutti i nati sotto i segni del Toro, Capricorno e Cancro. Mentre per i Pesci e il Sagittario l’anno 2024 non si preannuncerebbe Top, con dei risvolti poco fortunati.

LDA: web in tilt per il ritorno ai live/ "Grato a tutti, replichiamo..."

E, nel dettaglio, la classifica dei segni zodiacali stilata da Ada Alberti vede così posizionarsi i segni zodiacali, in dodici posizioni dell’Oroscopo, secondo la quota di fortuna dalla propria parte in amore e gli affetti, il lavoro con lo studio e gli affari con le finanze, infine la salute tra la bellezza e il benessere.

Giampiero Mughini: "La beneficenza non c'entra nulla..."/ S'infiamma la polemica sul caso Chiara Ferragni

I segni top e flop nel nuovo anno secondo l’oroscopo 2024: svetta il Capricorno e…

Al primo posto nella classifica di Ada Alberti figura il segno del Toro, seguito dal secondo e terzo classificato rispettivamente dai segni con i comune l’iniziale lettera nella parola, Capricorno e Cancro. Fuori dalla Top 3 habemus al quarto posto l’Ariete. Quinta posizione per la Bilancia, in Top 5. Fuori dalla rosa dei primi cinque segni curata da Ada Alberti, il sesto classificato é il segno dei Gemelli. Settimo posto posto per l’Acquario. Ottavo posto per lo Scorpione. Nono classificato é il segno della Vergine, seguito poi tra le posizioni più basse per il quadro generale, in prospettiva per il 2024, al decimo posto dal Leone. Undicesima posizione per il segno dei Pesci, penultimo. E l’ultima nonché dodicesima posizione dell’Oroscopo 2024 é assegnata al segno del Sagittario.

Nicoletta Manni/ “Nomina di etoile de La Scala il regalo più grande, con Timofej Andrijashenko...”

E, intanto, l’Oroscopo di fine dicembre e a cura di Paolo Fox prevede…











© RIPRODUZIONE RISERVATA