Ada, compagna Rocco Hunt/ Il rapper: “mio figlio e la mia famiglia sono tutto per me”

Rocco Hunt papà: il figlio Giovanni nato dall’amore con la compagna Ada

Ada è la compagna di Rocco Hunt da cui ha avuto anche il suo primo figlio Giovanni. Una nascita che ha cambiato la vita del rapper salernitano che, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato: “avere un bambino è una cosa seria ed io sono fiero della famiglia che stiamo costruendo con mia moglie. Siamo dei genitori giovani e stiamo crescendo insieme”. Non solo, il rapper ha parlato anche del suo essere diventato papà in una età giovanissima: “da genitore sono un po’ più responsabile, anche se di cavolate ne faccio ancora. Senza Jojo non ci pensavo due volte, adesso c’è lui prima di me. Mi ha sgonfiato l’ego. Non sono più il padrone della casa”.

Ada e Giovanni, moglie e figlio Rocco Hunt/ Il rapper: "da genitore sono un po’ più responsabile"

La storia d’amore tra Rocco Hunt e la compagna Ada è iniziata molti anni fa, ma nel 2017 i due sono diventati genitori del piccolo Giovanni nato nel giorno della Festa del Papà. Si tratta del primo figlio per il rapper salernitano che sui social nell’estate del 2019 scriveva: “non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me”.

Ada e Giovanni, moglie e figlio Rocco Hunt/ Il rapper: "da genitore sono un po’ più responsabile"

Rocco Hunt e l’amore per la compagna Ada

Rocco Hunt è follemente innamorato della compagna Ada. Dal loro amore è nato anche un figlio di nome Giovanni a cui è molto legato e che gli ha cambiato la vita. Il rapper di successo, infatti, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin ha raccontato come la nascita del figlio lo abbia responsabilizzato facendogli apprezzare altre cose della vita.

“Anche io da genitore sono un po’ più responsabile, anche se di cavolate ne faccio ancora. Senza Jojo non ci pensavo due volte, adesso c’è lui prima di me” – ha detto il rapper.











© RIPRODUZIONE RISERVATA