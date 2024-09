Rocco Hunt, chi sono Ada e Giovanni: “Stiamo crescendo insieme”

Nella vita di Rocco Hunt non c’è solo spazio per la musica, visto che il rapper è felicemente innamorato della moglie Ada e del figlio Giovanni. Ma chi sono Ada e Giovanni, la moglie e il figlio di Rocco Hunt? Sono davvero pochissime le informazioni sulla famiglia del rapper salernitano che è conosciuto dai fan con il nome di “Poetaurbano”, una famiglia felice che vive lontano dalle luci dei riflettori e non è interessata al gossip; una scelta comprensibile visto che Rocco Hunt dopo la vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con “Nu juorno buono” ha iniziato la sua scalata al successo, cercando di tenere sempre separate una carriera sempre in ascesa e la vita privata. Una popolarità che ha saputo incrementare nel tempo anche grazie ad una serie di duetti diventati delle hit come “Caramelo” con Elettra Lamborghini e “A un passo dalla luna” con Ana Mena.

La musica è da sempre una delle più grandi passioni del rapper salernitano che non ha mai fatto mistero di quanto la moglie Ada e il figlio Giovanni siano tutto per lui, in una intervista concessa a Verissimo Rocco Hunt sulla compagna e il figlio ha raccontato come è cambiata la sua vita: “Avere un bambino è una cosa seria e io sono fiero della famiglia che stiamo costruendo con mia moglie, siamo dei genitori giovani e stiamo crescendo insieme”.

Rocco Hunt è innamorato pazzo della moglie Ada e del figlio Giovanni, il primogenito arrivato nella sua vita nel 2017, un figlio a lungo desiderato e inseguito che ha cambiato la vita del rapper che ai microfoni di Radio Dj ha confessato che sognava da sempre questo momento nella sua vita “Nonostante fossi così giovane, mi sentivo pronto di diventare papà” – ha detto il cantante che è diventato padre a soli 22 anni. Dalle pagine del Corriere della Sera, Rocco Hunt sulla moglie Ada rivelando come e dove si sono conosciuti, ormai diversi anni fa: “Siamo amici dall’adolescenza, da quando lavoravo in pescheria, siamo sposati da 6 anni, oddio no, da 7, se mi sente mi ammazza”.

Non solo, Rocco Hunt sulla moglie Ada e il figlio Giovanni ha precisato: “Ada si è fatta desiderare, le sono stato appresso per due o tre anni. Poi, quando cominciava a cedere, mi sono fatto desiderare io. Ma ho resistito due mesi”. Infine la nascita del figlio Giovanni, la grande gioia di Rocco Hunt: “Sono fortunato, Giovanni detto Giò Giò a 6 anni è un bambino sensibile, educato, per niente viziato, frequenta una scuola internazionale a Milano”.