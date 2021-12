Ada e Giovanni, compagna e figlio di Rocco Hunt/ Lui: “Siete tutto per me”

Ada e Giovanni sono la compagna e il figlio del celebre cantante Rocco Hunt. I due stanno insieme da diverso tempo e sono diventati genitori per la prima volta nel 2017. Il rapper è innamoratissimo della sua bella famiglia e non sorprende più di tanto quando sui propri canali social condivide dolci scatti di quotidianità insieme al figlio e alla sua dolce metà. Rocco Hunt è dunque diventato padre giovanissimo: nel 2017, infatti, aveva soli ventidue anni. Non è chiaro se l’artista e Ada siano sposati, ma da un vecchio post publicato dal rapper sembrerebbe di si: “Non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me“, aveva scritto in una dolcissima dedica.

Rocco Hunt a Capodanno in Musica 2022/ Il successo dopo il disco d'oro di Fantastica

Rocco Hunt e la sua storia d’amore con Ada: massimo riserbo sulla vita privata

Ad eccezione di qualche post e dedica social, Rocco Hunt non si è mai sbilanciato più di tanto sulla sua vita privata, mantenendo un certo riserbo. Dal punto di vista artistico, invece, è sicuramente diventato uno degli artisti più chiacchierati degli ultimi anni. A soli ventisei anni, infatti, Rocco Hunt ha ottenuto un successo straordinario con i suoi pezzi, stringendo importanti collaborazioni con celebri artisti italiani e scrivendo hit che sono diventate dei veri e propri tormentoni.

Ada e Giovanni, compagna e figlio Rocco Hunt/ Famiglia unita e "allergica" al gossip

Successi che vanno di pari passo con l’amore che il cantante prova per Ada e Giovanni, come emerso nel gradevole speciale Amici Special di Amazon Prime Video, dove Rocco Hunt ha raccontato un po’ il suo percorso e il legame con tutta la sua bellissima famiglia.

LEGGI ANCHE:

Rocco Hunt/ Quando annunciò il ritiro: "Troppe pressioni nel mondo della musica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA