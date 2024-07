Adam Peaty, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 100 metri rana, è risultato positivo al covid. Il nuotatore inglese, che è stato beffato per 0,02 secondi dal nostro italiano Martinenghi domenica sera in vasca, ha spiegato di non essere al 100 per in forma, e di aver avuto un po’ di fastidio alla gola nelle ore precedenti la manifestazione. Niente terza medaglia d’oro consecutiva quindi per lui ma in seguito si è scoperto l’arcano: l’atleta è risultato positivo al covid.

A ufficializzare il tutto è stata una nota del team britannico alle Olimpiadi, spiegando che il 29enne dello Staffordshire ha visto le sue condizioni fisiche peggiorare durante la notte scorsa, e che dopo i test è risultato appunto positivo al coronavirus. Attenzione però, perchè una eventuale positività al covid non dovrebbe precludergli di prendere parte ad altre manifestazioni, così come avvenuto invece alle olimpiadi di Tokyo del 2021 dove vigeva un rigido protocollo per evitare il diffondersi della pandemia.

ADAM PEATY POSITIVO AL COVID: COSA SUCCEDE ORA?

Del resto, tre anni fa, eravamo nel pieno della diffusione di covid mentre ad oggi, nonostante i contagi stiano risalendo per colpa della sottovariante KP3, la situazione è decisamente molto migliorata.

Viene considerata quindi una malattia generica, un po’ come prendere l’influenza o avere il raffreddore, di conseguenza il team olimpico della Gran Bretagna ha adottato dei semplici protocolli come l’igiene delle mani e il mantenimento delle distanze fra Adam Peaty e i colleghi nazionali. Bisognerà capire cosa succederà venerdì, quando la star del nuoto britannica dovrebbe tornare in pista per le staffette. A riguardo la squadra ha fatto sapere di sperare che possa ritornare in acqua, aggiungendo che “Come per ogni malattia, la situazione viene gestita in modo appropriato, adottando tutte le precauzioni usuali per mantenere in salute l’intera delegazione”.

ADAM PEATY POSITIVO AL COVID: MANCATO IL RECORD DI PHELPS

Qualora il team britannico superasse le batterie di venerdì, potrebbe giocarsi le finali che si terranno sabato sera. “Ora mi concentrerò su una rapida e completa guarigione per dare il massimo nelle staffette a squadre più avanti nella settimana”, ha dichiarato Adam Peaty dopo aver scoperto la positività e facendo chiaramente capire come il suo intento sia quello di continuare a gareggiare. “Ho ricevuto tantissimi messaggi e vi risponderò a tutti. Grazie per il vostro supporto, è stato davvero un viaggio indimenticabile”, ha aggiunto.

Nel caso non dovesse farcela, il team della Gran Bretagna comunicherà nei prossimi giorni l’eventuale sostituto, anche se ovviamente si spera che la star possa farcela. Mancando l’oro domenica sera (forse per colpa del covid), Peaty non ha potuto eguagliare il record che appartiene ancora al gigante Michael Phelps, l’unico atleta della storia che è riuscito a conquistare l’oro olimpico per tre volte di fila nella stessa specialità del nuoto. La speranza è che Adam Peaty possa tornare in vasca quanto prima.