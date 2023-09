Adamo Guerra, finge il suicidio ma in realtà è in Grecia/ Ritrovato 10 anni dopo da Chi l’ha Visto

Il caso di Adamo Guerra è stato uno di quelli trattati ieri dalla trasmissione di Rai Tre Chi l’ha Visto? Il nome di tale persona sicuramente non vi dirà nulla, ma sappiate che ha inscenato il suicidio per poi essere rintracciato dieci anni dopo. “E’ arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno questo ultimo passo per risparmiarvi il dolore di un funerale”, la lettera che lo stesso Adamo Guerra aveva inviato alla famiglia preannunciando appunto di volersi togliere la vita. Peccato però che lo stesso non si sia affatto tolto la vita ma sia andato in Grecia, dove è stato rintracciato da Chi l’ha visto durante la puntata di ieri sera.

La vicenda ha inizio a luglio del 2013 quando i genitori di Adamo Guerra trovano sul tavolo di casa in quel di Imola tre lettere in cui lo stesso spiega appunto di volerla fare finita lasciando intendere di trovarsi in una situazione senza via di scampo per via di “debiti pericolosi” per la famiglia stessa. Da quel giorno Guerra non venne più ritrovato: l’auto venne rinvenuta vicino al porto di Ancona, mentre abiti e scarpe vennero trovati in mare. La procura archiviò quindi il caso per “presunto suicidio”.

ADAMO GUERRA, IL FINTO SUICIDIO E IL TRASFERIMENTO IN GRECIA: “NON E’ UMANO”

La moglie Raffaella, ospite di Chi l’ha Visto?, racconta in tv: “Ho pensato si fosse buttato”, sicura che l’uomo fosse finito in qualche giro sbagliato, “Ma avevo un pallino. Un papà non può dire me ne vado”, aggiunge. Il colpo di scena arriva quando nel 2022 l’avvocato della donna scopre che Adamo, a febbraio del 2022, aveva chiesto e ottenuto di iscriversi nelle liste dell’Associazione degli italiani residenti all’estero. “L’avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso, ma è vivo, ha fatto richiesta a febbraio 2022 all’Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia”.

A quel punto la donna deve aver contattato la trasmissione di Rai 3 che si è quindi messa in moto ritrovando Adamo Guerra a Patrasso, dove era sbarcato dopo il finto suicidio. “Facciamo che non mi avete mai trovato e finisce qui”, dice lui davanti alle telecamere cercando di nascondersi, mentre la moglie in studio commenta: “Non è un umano. Non è un uomo. Non è un padre”. I due hanno due figlie.











