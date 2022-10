“Adamo ricostruito in 3D” virale sui social/ Assomiglia a Vin Diesel, ma..

Adamo ricostruito in 3D: “Uguale a Vin Diesel”

Nelle ultime ore sui social è diventata virale un’immagine che rappresenterebbe una ricostruzione 3D del volto “reale” di Adamo, incredibilmente uguale a Vin Diesel. L’origine dell’immagine è Alamo Drafthouse New York City, che gestisce anche alcune sale cinematografiche in America e nel post si legge, testualmente, “gli scienziati dell’Università di Princeton hanno ricostruito questo modello in 3D dell’aspetto di Adamp, il primo umano creato da Dio”.

Castità, ritorno al 1920/ I social hanno ucciso il se*so e l'amore

L’immagine, ad un primo sguardo, sembra anche assolutamente originale, solo che soffermandosi a guardare il volto del primo uomo ci si rende presto conto della somiglianza con Vin Diesel, l’attore famoso per aver interpretato Dominic Toretto in Fast and Furious, i risulta essere piuttosto evidente. I social, Twitter in particolare, sono letteralmente impazziti per la foto di Adamo. In molti hanno subito intuito che si trattasse di un post che aveva solamente scopi divertenti (un meme, insomma), mentre molti altri uteni ci avrebbero creduto, rimanendoci anche piuttosto male quando il profilo Alamo Drafthouse è stato costretto a pubblicare un post chiarendo che “ricordiamo che siamo un’azienda di cinema, non una rivista scientifica”.

Monopoly sbarca a Milano/ Nuova edizione speciale con Brera, NoLo e City Life

Scientists at Princeton University have reconstructed this 3D model of how Adam, the first human being created by God, might have looked pic.twitter.com/lvnk5Pwn3P — Alamo Drafthouse NYC (@AlamoNYC) October 27, 2022

Adamo assomiglia a Vin Diesel: fake, ma ci sono dei precedenti

Insomma, Adamo difficilmente assomigliava a Vin Diesel, come hanno sostenuto anche alcuni utenti su Twitter, tra cui 2_plate_biriyani, come sottolinea Newsweek, che sottolinea come il primo umano “era di carnagione scusa, simile a quella del popolo del Sudan”. Qualcuno avrebbe preso tutta questa storia sul serio, insomma, e sarebbe, inoltre, un caso piuttosto diffuso, su scala pressoché globale.

Uber Eats: al via consegne di cannabis/ Si potrà ordinare direttamente da casa

Tra chi grida alla fake news per Adamo e Vin Diesel, sconvolto, e chi sottolinea che non c’è nulla di scientifico nel ricostruire immagini sacre, girando un attimo su Twitter ci si può rendere facilmente conto che è una cosa piuttosto diffusa e che tocca, di volta in volta, personaggi biblici e famosi differenti. In risposta al Tweet su Adamo e Vin Diesel, c’è chi posta l’immagine della ricostruzione 3D della Madonna, che però era il volto della cantante Lady Gaga, ma anche quella di Gesù, basata sul volto di Adam Sandler. Insomma, di scientifico ci sarebbe ben poco, ma non era neppure l’intento originale del post, fine solamente a strappare una risata in mezzo al feed degli utenti di Twitter.

Scientists at Stanford University have reconstructed this 3D model of how Mary, the mother of Jesus Christ might have looked. pic.twitter.com/J8o4ECVxIP — 𝙁𝙐𝙏𝙐𝙍𝙀 𝘿𝙄𝙇𝙁 (@brotaminz) October 25, 2022

A similar study at Stanford University showed that this is what Jesus of Nazareth may have looked like pic.twitter.com/31LpZ7zFgy — Tretorn (@ChefBoyettardee) October 27, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA