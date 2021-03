Adani: “Saliou Lassissi s*sso con 4 ragazze al giorno”/ “Icardi e Nara 12 volte…”

Rivelazioni molto piccanti quelle fatte a Bobo Tv su Twitch da Lele Adani. La discussione sulla ricca vita sessuale di Wanda Nara e Mauro Icardi (che pare si concedano l’uno all’altra circa 12 volte al giorno) ha visto l’intrusione dell’ex calciatore, oggi telecronista sportivo, secondo cui quella di Saliou Lassissi, ex difensore di Fiorentina e Roma, batterebbe di gran lunga quella dell’ex calciatore interista e di sua moglie.

“Quando tornava dalla Costa d’Avorio, era sfinito. – ha esordito Adani parlando di Saliou Lassissi – Non riusciva neanche a completare un giro di campo durante gli allenamenti. Lui mi spiegò che riceveva una montagna di lettere e foto e ogni volta che rientrava nel suo Paese andava con 3-4 ragazze diverse ogni giorno. Poi tornava in Italia e ci metteva un mese a riprendersi”.

Lele Adani su Saliou Lassissi: il retroscena dallo spogliatoio della Fiorentina

Il racconto di Lele Adani su Saliou Lassissi è poi proseguito con ulteriori aneddoti. In particolare, ricordando che alla Fiorentina Terim non lo faceva giocare, ha raccontato: “Un giorno Lassissi andò da lui nello spogliatoio e gli disse: ‘Tu sei l’imperatore, ma io a casa mia sono capo tribù. Da oggi voglio giocare sempre, sennò con me finisci male”. Anche Cassano ha ricordato un episodio importante: “Io insultavo tutti. Una volta feci arrabbiare anche lui. Ricordo che mi prese per le orecchie e mi tirò su di peso. Da quel momento gli dissi: ‘Tu sarai il mio bodyguard’. Quando mi incaz*avo chiamavo lui e tutti andavano fuori dai coglioni. Aveva una forza impressionante. Sembrava Thuram, anche se tatticamente era un po’ anarchico…”

