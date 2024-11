Wanda Nara e Mauro Icardi, lite in Argentina: cos’è successo

Dal Sudamerica arriva una clamorosa indiscrezione sul tormentato rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi, in lotta dopo la separazione nonostante alcune timide speranze su un possibile ritorno di fiamma. Durante il talk televisivo LAM, in onda su América TV, è emerso un retroscena choc secondo cui la showgirl argentina avrebbe sporto denuncia contro l’ex marito nel corso delle ultime ore, e che alimenterebbe ulteriori tensioni nel conflitto legale in corso tra i due ex. A svelare il retroscena è Ángel de Brito, che avrebbe ricevuto lo scoop da Pepe Ochoa.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme? Spunta la foto/ "Parlate troppo e non sapete che..."

Secondo quanto ricostruito da La Nacion, Wanda Nara aveva già chiesto che Mauro Icardi venisse sfrattato dallo Chateau Libertador, l’edificio in cui hanno un appartamento di proprietà di entrambi. Le tensioni si sarebbero acuite in seguito al ritorno della showgirl da un viaggio a Rio De Janeiro in compagnia del suo nuovo fidanzato, il rapper argentino L-Gante; di ritorno dal Brasile, la Nara è arrivata nel suo appartamento nel quartiere di Núñez a Buenos Aires e lì sarebbe scoppiata una furibonda lite con il calciatore.

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano insieme?/ La ex coppia avvistata in Argentina

Wanda Nara denuncia Mauro Icardi per “violenza di genere” dopo la lite

“Quando Wanda torna dall’Aeroparque, si presenta nel suo appartamento al Libertador e Mauro non la lascia entrare“, spiega Pepe Ochoa ricostruendo l’accaduto. Ci sarebbe stato un furibondo litigio tra Wanda Nara e Mauro Icardi con tanto di urla, al quale avrebbero assistito anche le figlie Francesca e Isabella, presenti nell’appartamento al momento dei fatti. Ochoa, a seguire, nel corso del talk televisivo ha mostrato parte della denuncia che l’avvocato della showgirl, Ana Rosenfeld, ha presentato nelle ultime ore.

Wanda Nara e Mauro Icardi separazione, è scontro: lei tira dritto, lui 'si vendica'/ "Carte bloccate"

La situazione è degenerata quando la Nara ha tentato per la seconda volta di entrare nell’appartamento ma Icardi si sarebbe rifiutato; a quel punto, “è arrivata la denuncia per violenza di genere” contro l’ex calciatore, con le telecamere che avrebbero catturato il momento e con la polizia che sta già lavorando sul caso. Alla base della lite ci sarebbe l’affido delle figlie in seguito alla separazione: il calciatore vorrebbe portarle via con sé ma Wanda non sarebbe d’accordo.