Adara Molinero, chi è l’ex fidanzata di Gianmarco Onestini/ Love story e scandalo

Adara Molinero, è una modella e youtuber spagnola che grazie a Gianmarco Onestini, uno dei Boni della Pupa e il Secchione Show 2022, ha avuto molto successo anche in Italia. Lei e Gianmarco si sono conosciuti all’interno del Gran Hermano Vip (la versione iberica del Grande Fratello Vip) e tra loro è scoppiata una passione irrefrenabile…peccato che la modella fosse già sposata ed avesse anche un figlio. Adara infatti fa il suo ingresso nella casa del Gran Hermano Vip, sei mesi dopo aver dato alla luce il suo primogenito Martin, innamorata del compagno Hugo Sierra, ma dopo l’esperienza al reality, decide di lasciare il compagno e farsi travolgere dalla passione e dai sentimenti provati per Gianmarco. Vince il Grande Hermano anche grazie a questa love story molto amata dal pubblico, separandosi però, subito dopo, da Gianmarco, fino quando i due non si rivedono in occasione di un altro reality spagnolo. Prima di entrare al Grande Hermano, la ragazza era un hostess di volo, aveva poi ottenuto molta popolarità su youtube e grazie a questo era diventata la testimonial di diversi marchi del mondo del beauty; in seguito ha aperto un suo centro estetico a Parma De Mallorca.

Il compagno che Adara aveva lasciato per Gianmarco Onestini, Hugo Sierra, ha partecipato, dopo l’uscita di Adara dal Grande Hermano Vip, a Supervivientes (la versione iberica dell’Isola dei Famosi); tra i concorrenti c’era anche Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi. Ivana aveva partecipato al Grande Hemano Vip insieme ad Adara Molinero ed instaurando anch’essa un flirt con Gianmarco Onestini, che però il ragazzo non ricambiava; sia per Casualità o per ripicca, durante il reality Supervivientes, Ivana ha instaurato un flirt con Hugo Sierra e questo ha fatto molto discutere sia il web che il mondo del gossip spagnolo.

Adara in seguito si è fidanzata con un altro uomo: Rodrigo Fuertes Punch, ma ha fatto molto parlare di se in Italia per delle rivelazioni scandalose sul conto di Gianmarco Onestini; la ragazza infatti, è stata protagonista di un talkshow spagnolo insieme a Gianmarco, “Sabado Deluxe”; il conduttore le ha posto delle domande scomode sui loro rapporti intimi ed Adara, dopo aver affermato che Gianmarco era passionale ma molto inesperto, si è lasciata andare a dei commenti molto pesanti e offensivi nei confronti del ragazzo.

