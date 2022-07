Addetto sicurezza LoveMi diventa idolo del web/ Video perplesso durante canzone Paky

Un addetto della sicurezza al LoveMi è diventato un idolo del web dopo che un video che lo raffigura perplesso durante l’esibizione del rapper Paky è stato pubblicato su TikTok. Il filmato, diffuso da una ragazza presente nel pubblico, è stato registrato lo scorso 28 giugno ed ha già raggiunto diversi milioni di visualizzazioni. Ma cosa è che lo ha reso così famoso? Guardando le immagini, la risposta è palese. Ovviamente le sue espressioni.

L’uomo, soltanto con le smorfie del viso, ha infatti fatto intendere di non apprezzare del tutto la canzone su cui l’artista sul palco si stava esibendo. Nel brano dal titolo Blauer infatti ad un certo punto afferma: “Figlio di pu**ana, non fino**hio”. Parole forti che non sono andate giù al membro della security, che non ha trattenuto lo sdegno. È così che, senza volerlo, è riuscito a conquistare praticamente tutti gli utenti di TikTok e non solo. Il video infatti è stato pubblicato praticamente ovunque.

Addetto sicurezza LoveMi diventa idolo del web: le reazioni al video su TikTok

Le reazioni al video pubblicato su Tik Tok in cui l’addetto alla sicurezza del LoveMi si mostra perplesso nell’ascoltare Blauer del rapper Paky sono state innumerevoli: è così che l’uomo, di cui non si conoscono le generalità, è diventato un vero e proprio idolo del web, seppure ancora anonimo. Il suo volto è sufficiente per scatenare l’ilarità sui social network.

I commenti, come riportato anche da Il Fatto Quotidiano, sono stati finora tutti di approvazione. “Lo amo, come biasimarlo”, “Io come lui”, “Poverino lo capisco”, questi alcuni di quelli pubblicati sulla clip diventata virale sul web. E ancora: “Ha ragione”, “Poverino cos’è costretto ad ascoltare” oppure: “Provo imbarazzo per loro”. Non ci sono dubbi insomma sul fatto che il testo della canzone in questione non sia stato apprezzato dal grande pubblico.

