Addio a Temptation island, arriva Uomini e donne vip/ Cosa cambia in tv?

Uomini e donne sostituto di Temptation island? Mediaset starebbe pensando a Uomini e donne vip

Si preannuncia ricca di novità l’estate 2022 in arrivo, dal momento che il format estivo Temptation island sarebbe a quanto pare da considerarsi cancellato dai palinsesti tv delle reti Mediaset. O almeno , questo è stando all’indiscrezione del momento, lanciata dal beninformato Comingsoon. Al posto del docu-reality sui tradimenti potrebbe subentrare una versione inedita di Uomini e Donne, storico dating-show prodotto e condotto da Maria De Filippi, la quale fa capo alla Fascino, società di produzione tv che produce anche Temptation island, oltre al dating-show.

Dal momento che i fedeli telespettatori di Canale 5 rischierebbero di vedersi orfani di Temptation island, nell’estate 2022, in alternativa all’isola delle tentazioni potrebbe quindi andare in onda lo spin-off Uomini e donne vip, che vedrebbe nel ruolo di eredi al trono, e alla pubblica ricerca dell’amore, personaggi del jet-set più o meno popolari. Una voce che circola insistente, mentre Maria De Filippi registra dei dati di ascolti tv al di sotto delle aspettative con l’ultimo progetto tv lanciato su Canale 5, Ultima fermata, secondo quanto riprende la fonte, che preannuncerebbe la novità estiva del nuovo anno televisivo di Canale 5.

Quali vip potrebbero cercare l’amore in tv?

E, intanto, nell’attesa di un’eventuale conferma del preannunciato via al preannunciato spin-off, Uomini e donne vip, i fan di Maria De Filippi avanzano delle richieste per la candidatura dei loro beniamini vip da mandare al trono vip: in particolare spuntano nomi per il trono classico del calibro di Soleil Sorge (è single?), Jessica Sélassié, Luca Onestini (reduce dalla rottura con Cristina Porta). Per la quota trono over, invece, Valeria Marini e Antonio Zequila, tra i nomi vip più quotati a eventuali troni ispirati alle celebrità. Quotatissimi per i beninformati, anche il modello Roger Balduino e Pamela Prati. Rispetto alla voce della nota novità estiva prevista in casa Mediaset, non può dirsi esclusa la possibilità che a coprire il ruolo di opinionista a bordo campo -per l’eventuale edizione di debutto di Uomini e donne vip- possano confermarsi Tina Cipollari e Gianni Sperti, insieme alla conduttrice Maria De Filippi, volti ormai rodati volti veterani del format sui sentimenti, Uomini e donne. Ma gira voce che al timone del possibile neo format estivo possa ufficializzarsi la coppia Silvia Toffanin e Simona Ventura.

