Adele, 30 kg in meno con la dieta Sirte/ Foto: i fan la scambiano per Katy Perry

Dopo otto anni accanto a Simon Konecki di cui tre di matrimonio, Adele aveva annunciato di voler ricominciare da se stessa e così ha fatto. Il cantante inglese, infatti, ha deciso di cambiare totalmente la propria immagine cominciando a seguire una dieta che le ha permesso di perdere 30 kg e di sfoggiare un fisico mozzafiato in occasione del suo 32esimo compleanno. Adele, infatti, ha spento 32 candeline il 5 maggio e, per l’occasione, ha pubblicato sui suoi canali social una foto in cui indossa un mini abito nero che mette in risalto il fisico in perfetta forma. “Grazie per l’amore che mi avete fatto arrivare», ha scritto sui social – «Spero che siate tutti sani e al sicuro in questo periodo folle. Vorrei ringraziare tutti i nostri soccorritori e o lavoratori che ci tengono al sicuro mentre rischiano la loro vita! Siete veramente i nostri angeli», ha aggiunto.



ADELE DIMAGRITA: COME HA PERSO 30 KG CON LA DIETA SIRTE

Adele è in perfetta forma grazie alla dieta Sirte che, come ha sottolineato la cantante è facile da seguire. A differenza di altri regimi alimentari, infatti, la dieta Sirte indica gli alimenti da portare a tavola per attivare le sirtunine che stimolano il metabolismo come olio extravergine d’oliva, cioccolato fondente, vino rosso, the, caffè, fragole, mirtilli, noci, grano saraceno, peperoncino, cavolo, radicchio, cipolla rossa e rucola. La dieta Sirte si divide in due fasi. La prima dura sette giorni durante i quali si assumono cibi liquidi durante i primi tre e un solo pasto solido al giorno per un totale di 1000 calorie giornaliere. Nei restanti quattro giorni si assumono 1500 calorie al giorno assumendo due succhi e due pasti solidi. Nella seconda fase che dura 14 giorni è previsto il mantenimento con cibi solidi e un socco verde. Il cambimento fisico di Adele è davvero incredibile al punto che molti fans nel vedere la foto l’hanno scambiata per Katy Perry.





