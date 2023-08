Adele pronta a diventare nuovamente mamma/ L’intima confessione ai fan durante un concerto

Adele e la maternità, la confessione al pubblico durante un concerto

La maternità è un tema che sta davvero a cuore ad Adele, che non nasconde il desiderio di avere un secondo figlio. La cantante, già madre del piccolo Angelo di soli 10 anni, avuto dalla relazione con l’ex Simon Konecki, ne ha apertamente parlato nel corso di un suo concerto tenuto a Las Vegas. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, la popstar, nel bel mezzo dello show Weekends With Adele tenuto nella città del Nevada, si sarebbe fermata a chiacchierare con un fan proprio sul tema dei figli e della maternità.

Il fan, in particolare, le avrebbe chiesto alcuni suggerimenti sul nome da dare al suo bebè in arrivo. Colpita da questa richiesta, Adele avrebbe ammesso che, ogni volta che sente un nome che le piace, se lo annota sul telefono. Avrebbe addirittura alcuni elenchi con i nomi papabili, segno che un secondo figlio in arrivo è nei progetti di vita futuri della popolare celebrità.

Il desiderio di Adele: “Sono pronta a diventare nuovamente mamma“

Adele, però, non si è fermata qui. Intrattenutasi con il fan di fronte a tutta la platea, non solo ha svelato di conservare gelosamente alcuni elenchi con nomi di bambini, ma ha anche ammesso pubblicamente il suo desiderio più intimo ed importante: «Sono pronta a diventare presto nuovamente mamma». L’affermazione è stata accolta da un tripudio di applausi e ha portato la cantante ad aprire il suo cuore e a svelare il suo segreto.

L’ipotesi di vederla mamma per la seconda volta, dunque, non è poi così remota. Archiviata la storia d’amore con Simon Konecki, dal quale si è separata nel 2019, la popstar ha ritrovato il sorriso e l’amore al fianco del suo nuovo fidanzato, il procuratore sportivo americano Rich Paul. Il loro amore viaggia a gonfie vele e la coppia, oltre all’ipotesi di convolare a nozze, vorrebbe anche allargare la famiglia con l’arrivo di un bambino. Il sogno di Adele, dunque, potrebbe presto trasformarsi in realtà.

