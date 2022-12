Adele: “Sono divorata dall’ansia”/ “Dopo divorzio cinque sedute psicologo al giorno”

Adele si confessa “divorata dall’ansia”

Adele recentemente, in occasione del suo spettacolo Weekends with Adele, che si è tenuto al Caesars Palace di Las Vegas, è tornata a parlare di sé e dei tristi momenti che ha attraversato nel corso degli ultimi anni, segnati dal divorzio con l’ex marito Simon Konecki. La cantante, che è recentemente tornata sulla scena musicale con l’album 30, il primo dopo un silenzio musicale che durava dal 2015, ha rivelato di essere “divorata dall’ansia“.

Paolo Mengoli: "Una canzone con Dalla, ma lui morì prima"/ "Mi si frantumò il cuore"

Adele, la celebre voce di Easy on Me e di Skyfall, si è detta “terrorizzata” ogni volta che affronta il pensiero di dover salire su di un qualsiasi palco, cercando così di spiegare il perché non sia mai particolarmente lieta di apparire in televisione, oppure sui palchi. “Amo fare musica, ma c’è qualcosa nell’esibirsi dal vivo che mi terrorizza. Ecco perché non sono un grande artista da tour itinerante”, ha spiegato, sostenendo anche di aver ritenuto necessario riprendere la sedute di terapia. “La mia intera sessione di terapia questa settimana si è concentrata sui concerti. Mi fanno sentire ogni volta così emotiva”, ha rivelato in calce al suo show a Las Vegas dal palco.

Fedez: "Disabili? Sono fortunati"/ L'attivista: "Ridicolo, non sa di cosa parla"

Adele: “Durante il divorzio cinque sedute di terapia al giorno”

Insomma, sembra che Adele abbia avvertito l’esigenza di tornare in terapia dopo il divorzio con Simon Konecki, rivelando che proprio in occasione della loro separazione faceva fino a cinque sedute con lo psicologo al giorno. Ha poi interrotto le sedute, quando “ho smesso di sentirmi responsabile per il mio comportamento e per le cose che avrei detto”, mentre recentemente le avrebbe, infine, riprese.

“Le motivazioni che mi hanno spinto a tornare in terapia”, ha spiegato ancora Adele dopo il suo spettacolo, “sono principalmente due: da un lato, voglio imparare ad assumermi le responsabilità delle mie scelte; dall’altro, vorrei sentirmi pienamente consapevole quando mi esibisco, imparando a gestire l’ansia da palcoscenico, per dare tutta se stessa ai fan”. Insomma, sembra l’inizio di un nuovo percorso per la famosa cantante, che finalmente sembra essere riuscita a lasciarsi il passato alle spalle, forte anche delle nuova relazione con l’agente sportivo Rich Paul con il quale fa coppia fissa da un anno e mezzo.

Ivana Spagna: "Volevo suicidarmi, andavo avanti a pastiglie"/ "Ebbi aborto nel 1997"

© RIPRODUZIONE RISERVATA