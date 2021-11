Adele: “Sono sempre stata giudicata per il mio corpo”/ “Dopo il divorzio…”

Adele si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Oprah Winfrey alla vigilia del debutto del suo quarto album, “Thirty”, che uscirà venerdi’. La cantante ha parlato di tanti argomenti soffermandosi sul dimagrimento, sulla fine del matrimonio e sul ritrovato amore con il super-agente Rich Paul. Adele ha perso tantissimi kg e il dimagrimento è stato oggetto di molti commenti. La cosa, però, non pesa alla cantante che, ad Oprah Winfrey, ha raccontato di essere abituata ai giudizi sul proprio corpo.

«Non sono scioccata e neppure infastidita perché il mio corpo è stato oggettivizzato per tutto il corso della mia carriera», ha dichiarato l’artista. «Sono sempre troppo grassa o troppo magra. O sono bella oppure non lo sono per niente. Mi dispiace che qualcuno abbia potuto sentirsi a disagio con se stesso vedendo il mio cambiamento, ma rassicurare le persone su come si sentono riguardo il loro corpo non è il mio compito. Io cerco di venire a capo solo di me stessa», ha aggiunto.

Adele e i sensi di colpa per il divorzio

Adele, dopo aver provato a salvare il matrimonio, ha deciso di lasciare il marito Simon Konecki. Una decisione che, tuttavia, le ha causato diversi sensi di colpa. “L’unione tra noi camminava a fatica”, ha spiegato a Oprah. “Sono stata sempre ossessionata dall’idea di una famiglia nucleare perché non ne ho avuta una. E ora ho sensi di colpa per aver smantellato la vita di mio figlio per la mia. A volte mi chiedo se avrei fatto meglio a tener la bocca chiusa invece di far male alle due persone che amo di piu’ al mondo”, ha aggiunto.

Dopo il divorzio, Adele ha deciso di cambiare la propria immagine e la propria vita. Con quasi 50 kg in meno e una nuova consapevolezza, la cantante ha concentrato le proprie energie sul figlio e la musica.



