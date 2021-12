Adoratamente con stile, Gf Vip 2021/ Marchesa d’Aragona “Alex Belli alla frutta, foto di Delia che casualità”

E’ tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021, e come al solito non possiamo che farci accompagnare dalla pungente analisi della Marchesa d’Aragona con la sua rubrica “Adoratamente con stile“.

Di pietanze ne abbiamo assaggiate.. purtroppo per noi, varietà ed originalità “zero assoluto” più o meno gli stessi ingredienti, direi scadenti.. a volte “riscaldati in padella” e riciclati, a volte “fritti e rifritti” con lo stesso olio usato più volte.. Triplo orrore.. un pasto che sarà rimasto indigesto a molti telespettatori. Tutti d’accordo sui momenti “di abbiocco” post prandiale.. ma anche dopo il pisolino, comodamente “addivanati” sul triclinio (come novelli Antichi Romani) riaprendo un occhio.. l’altro socchiuso, per non perdere il sonno, ma purtroppo nulla di nuovo.. la minestra è sempre la stessa.. che noia! E tra un pisolino e l’altro si arriva finalmente al dolce.. ognuno spera in qualcosa di veramente speciale e invece… viene servito “il bacio” tra Turandot (Sorge) e Calaf (Belli).. fin troppo appassionato, a detta di molti ma invece giusto e molto apprezzato dalla “regista” Ricciarelli.. che così lo voleva! E dopo questo “incontro ravvicinato“ Alex più volte dice di volersi mettere “in protezione” perché sente che si sta “innamorando di Soleil”.. ma nello stesso tempo afferma che lui “ha una vita fuori” con Delia, alla quale non vuole assolutamente rinunciare.. Insomma per Alex Belli poche idee ma.. confuse!!!

Ed arriviamo inesorabilmente “alla frutta” quando, pensate un po’ .. spuntano degli “scatti rubati” di Delia, abbracciata ad un amico di Alex (nel backstage di una sfilata), scandalo.. forse, qualcuno afferma, una risposta a quel “bacio appassionato”?.. Ma guarda un po’ che casuale tempestività! Scatti, foto ed articolo già pronto ed impaginato! Qualcuno ha potuto crederci? Ditemi di no vi prego! Ma c’è una variabile che il Belli non aveva considerato.. Stimolato e gasato dal nuovo inquilino Biagio D’Anelli (che ho incontrato personalmente qualche volta nei talk di Pomeriggio 5) il quale serio asserisce con fermezza, che Soleil è pazza di Alex e che tra loro c’è un’attrazione fatale tangibile! Alex gongola e tronfio, continua a giocare su più tavoli, come è ben avvezzo.. Ma, colpo di scena pochi minuti fa l’ennesimo scontro tra Soleil ed Alex.. lei ha realizzato che lui l’ha soltanto “usata” e in cuor suo forse sperava di essere talmente “speciale ed irriproducibile“ da sostituisci a Delia nella vita di Alex.. probabilmente pensava già alle cover e ai titoli sui giornali.. Ma ahimè non sarà così.. e allora perso per perso, cerca di ridicolizzare Alex rinfacciandogli una “paparazzata telecomandata“ tra lui Delia e un’altra donna. Alex prontamente smentisce e gli animi si esasperano Soleil si è sentita presa in giro.. usata.. del resto lei ha fatto lo stesso con lui .. (in ogni programma trova un partner .. questa è la sua ordinaria routine.. perché non potrebbe fare altro, da sola non “regge” la scena). Comunque per me sono simili.. ma lei ancor più ego riferita, saccente e presuntuosa.. Perlomeno Alex è un attore professionista e sa recitare, interpreta bene il suo ruolo e non dimentichiamo che lunedì in puntata ha affermato prontamente: quando mi date un ruolo… E su questi puntini di sospensione.. vi lascio Riflettere ma..

