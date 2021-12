Soleil Sorge smaschera Alex Belli “Finte paparazzate con Delia Duran”/ “Un teatrino”

Se Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge, parlando di ‘amore’, lei inizia a manifestare forti dubbi su di lui. Glielo confessa apertamente nella sauna del Grande Fratello Vip, dove ormai spesso si recano per affrontare discorsi in solitaria sulla loro situazione. Soleil ha deciso di manifestargli i suoi dubbi, ricordando alcune paparazzate “montate a tavolino” che lo hanno visto protagonista insieme a sua moglie Delia Duran.

“Parlando con amici che si occupano di gossip, so benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme ad una donna”, ha ricordato la Sorge. Al centro del discorso c’è una cena alla quale l’attore ha partecipato con Delia, Guenda Goria e il compagno Mirko oltre ad altre persone del mondo dello spettacolo che non vengono citate.

Soleil Sorge e i dubbi su Alex Belli al GF Vip: lui nega tutto

Soleil Sorge riporta alla memoria una paparazzata che sarebbe stata organizzata da Alex Belli e sua moglie Delia e che non avrebbe alcunché di vero se non il desiderio dei due di fare gossip. “Eravate entrambi a conoscenza della cosa, eravate entrambi in quella situazione di teatrino, di gossip”, lo accusa ancora Soleil. Di fronte a queste insinuazioni, Alex si infuria e nega tutto: “Se tu guardi indietro alla mia storia, alla mia vita, le uniche volte che sono finito al centro del gossip è per accadimenti belli che ho voluto io”, ha tenuto a sottolineare. Soleil, però, non pare convinta delle sue dichiarazioni.

