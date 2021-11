Adoratamente con Stile, GF Vip 2021/ Marchesa d’Aragona: “Giucas mente sapendo di mentire!”

E’ lunedì 29 novembre 2021, e come ogni primo giorno della settimana torna la rubrica della nota Marchesa d’Aragona, “Adoratamente con Stile”, un’analisi pungente su quanto accaduto nella casa del GF Vip 2021, reality show di casa Canale 5 che questa sera ci terrà compagnia in prima serata. Dalla bugia spudorata di Giucas Casella a Clarissa Selassiè, passando per l’ingresso (temporaneo) nella casa del Grande Fratello di Delia Duran, moglie di Alex Belli, arrivando fino alla querelle fra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli: ripercorriamo quanto accaduto venerdì scorso, punto per punto, grazie alle parole sempre precise e mai banali della Marchesa d’Aragona. Mettetevi comodi e buona lettura

Adoratamente con Stile, GF Vip 2021/ Marchesa d'Aragona: "Soleil serve bagno di umiltà, Volpe bocciata"

ADORATAMENTE CON STILE GF VIP 2021, MARCHESA D’ARAGONA: “INCREDIBILE GIUCAS MENTE SAPENDO DI MENTIRE!”

Terminata la puntata di venerdì scorso Clarissa Selassiè “nell’incrociare” Giucas Casella, chiede se fosse stato lui a nominarla.. e non soltanto a lui, (questo denota un’atavica mancanza di stile) una domanda così “personale“ non può esser fatta dalla diretta interessata! E Giucas Casella inesorabilmente e candidamente ha risposto di no! Triplo orrore. Come mai non ha avuto il coraggio di ammettere la verità?! Ho sempre nutrito grande Affetto e Stima per questo Adorato, sempre così leale e trasparente ed un simile comportamento me lo sarei aspettato da tutti ma non da lui!

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d'Aragona: "Volpe vs Belli? Ha vinto Alex!"

ADORATAMENTE CON STILE GF VIP 2021, MARCHESA D’ARAGONA: “MIRIANA E KATIA…”

Come al solito la Ricciarelli “se la canta e se la suona”. Secondo una sua autoanalisi (dove come sempre il suo ego sovrasta il mondo), afferma che quando lei si arrabbia con qualcuno “le offese sono dovute all’impeto del momento” invece l’affermazione da parte di Miriana che “l’ha nominata per vendetta” e stata (secondo lei) pensata e premeditata! Direi un’analisi alquanto surreale e fantasiosa visto che lei non legge nel pensiero! Oppure è anche una straordinaria veggente?! Non credo proprio, altrimenti vi assicuro che la smetterebbe di “gorgheggiare”!!! L’unica che ha avuto il coraggio di dire la sua, contro quella compagine di “lacchè” è stata Sophie, alla quale va tutta la mia considerazione per “averci messo oltre il parere, anche la faccia” brava! Ovviamente in puntata Katia ha dovuto “per forza” fare la pace con Miriana, sarebbe stato troppo impopolare soprassedere… ma Miriana non doveva prestarsi a questa “farsa”… Ritengo che quest’ultima sia una persona buona e mite ma nella vita vince il motto latino: “cum feris ferus” ovvero Feroce con chi è Feroce e questa sua sottomissione gratuita con tanto di bacio del perdono, non l’ho assolutamente, gradita! Assolutamente inappropriato!!! Anzi ne ho provato disgusto!

Marchesa d'Aragona: "Alex Belli si sta 'scavando la fossa'"/ "Soleil semina zizzania"

ADORATAMENTE CON STILE GF VIP 2021, MARCHESA D’ARAGONA: DA DELIA DURAN A CARMEN RUSSO

L’entrata nella casa di Delia è stata per me di una incommensurabile #indifferenzaastrale (mio iconico aforisma) come l’onda che s’infrange sulla battigia nelle sere d’estate e cancella i “ti amero’ per sempre” degli innamorati. Il groviglio di corpi e il bacio a ventosa tra Delia ed Alex “incollati al battente” della porta rossa al momento dell’uscita, poi .. veramente di pessimo gusto.. “too much”!!! ad oltranza! Uno speciale apprezzamento all’Adorata Carmen Russo che ben conosco, perché ho avuto il piacere di frequentare più volte per svariate occasioni di lavoro e diletto, verso la quale alcuni inquilini della casa hanno mosso critiche severe, verso la sua persona, dicendo che non si schiera a favore o sfavore di una fazione o l’altra. Carmen è una donna e professionista intelligente e risolta, e vola alto. Ma scambiare il buon senso e la buona educazione per negligente indifferenza È veramente imbarazzate e a questo punto.. non mi resta altro che salutarvi.

Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa



© RIPRODUZIONE RISERVATA