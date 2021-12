Adoratamente con stile, Gf Vip 2021/ Marchesa d’Aragona: “Alex e Soleil? Non parlo di relazioni fake”

Quando manca ormai pochissimo alla nuova diretta del Gf Vip 2021, torna la rubrica Adoratamente con stile, il punto di vista sul reality show di casa Mediaset firmato dalla Marchesa d’Aragona.

Adoratamente con stile Gf Vip 2021, Marchesa d’Aragona: “Parliamo di amori veri”

Questa volta nella mia rubrica adoratamente con stile parliamo di vero amore al Gf Vip! Non ho voglia di parlare di relazioni fake, né tanto meno di comportamenti che si esplicano nell’assoluta mancanza di “saper vivere”, nella mancanza di dare il buon esempio, nella mancanza di usare un linguaggio soave e sublime! Parlare alla gente è una missione di altissima responsabilità… E purtroppo pochissimi sono all’altezza di dare un messaggio di buona educazione e soprattutto di saggezza che dovrebbe essere proporzionale all’età anagrafica ma purtroppo, ahimè questo è assai raro! E così passo oltre e lascio che la polvere della mia indifferenza, occulti sapientemente, tutto ciò che non suscita in me appeal!

Katia Ricciarelli, uscita scomposta sulla Marchesa/ “Adorata? Ma vaffanc*lo…”

Adoratamente con stile Gf Vip 2021, Marchesa d’Aragona: “Aldo Montano e Olga…”

Ed ecco Aldo e Olga un grande Amore che si fonda su solide basi di Stima e Rispetto, del resto abbiamo più volte affermato che Aldo Montano, oltre ad essere un grande campione è anche un uomo straordinario. Elegante nel portamento e nell’eloquio e a chi “lo accusa” di stare sempre un po’ in disparte dalle “dispute” del quotidiano nella casa, risponde con candida naturalezza: “Io mi esprimo e mi confronto, soltanto con chi mi interessa!”. Risposta che denota maturità e autodisciplina.. perché disperdere energie sul “nulla”..? Questo è il suo pensiero ed è la cifra di un uomo realizzato nella Vita che con sacrificio, costanza e dedizione ha saputo diventare un campione.. un grande esempio per le nuove generazioni! Grazie Aldo! Campione nel Dna!

Adoratamente con stile, Gf Vip 2021/ Marchesa d'Aragona: “Alex Belli ama Delia e Soleil e ora?”

Adoratamente con stile Gf Vip 2021, Marchesa d’Aragona: “Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi…”

Parlare di Carmen Russo è Soavitudine, grande signorilità, professionalità ed abnegazione su ogni cosa in cui si cimenti, anche mentre prepara le polpette nella casa! Una donna straordinaria, una mamma amorevole, una professionista seria e misurata e un grandissimo amore con Enzo Paolo Turchi, un altro splendido esempio di coppia, da tenere nel cuore. Adorata Carmen la tua signorilità e compostezza è un grande valore aggiunto in una casa dove sovente regna la “nullezza”.. tu fuori dagli intrighi delle falsità e scurrilità, osservi in silenzio, ma non giudichi mai, per questo Ti Adoro! E con questo quadro di Soave Soavitudine, Adorati miei vi do appuntamento a questa sera.. per una nuova puntata del GfVip, ma.. Adoratamente con Stile!

Adoratamente con stile, Gf Vip 2021/ Marchesa d'Aragona “Alex Belli alla frutta, foto di Delia che casualità”

Vostra Adorata Marchesa



© RIPRODUZIONE RISERVATA