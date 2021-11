Delia Duran, moglie Alex Belli: la resa dei conti/ Vendetta al GF Vip?

Delia Duran torna nella casa del Grande Fratello vip 2021 per la resa dei conti con il marito Alex Belli. Dopo aver affrontato due volte Soleil Sorge e aver rifiutato un secondo confronto con il marito, questa sera, nel corso della ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, entrerà in casa per un faccia a faccia con il marito. Sarà un momento imperdibile per la reazione che avrà Alex Belli. L’attore, infatti, dopo aver richiesto più volte l’ingresso della moglie, negli scorsi giorni, ha fatto un passo indietro affermando di non voler più vedere la moglie in casa per avere la possibilità di vivere la casa senza pressioni soprattutto se dovesse entrare solo per pochi minuti.

Delia Duran, moglie di Alex Belli, è bisessuale?/ Rumors basato su fraintendimento...

“O fa due giorni qui come Alessandro (il fidanzato di Francesca Cipriani, ndr), oppure la fanno restare per cena. Ho troppa incazzatura, non mi basta un’oretta. Tu non sai quanto sono incazzato io. Non sai quanto è incazzata lei. Noi facciamo sempre così, quando siamo incazzati facciamo sbe-bem, poi dopo facciamo pace. Però prima dobbiamo chiarire”, ha detto a Sophie Codegoni.

Alex Belli e Delia Duran perché non sono sposati ufficialmente?/ Atteso il divorzio

Cosa accadrà, questa sera, al Grande Fratello Vip 2021 tra Alex Belli e Delia Duran?

Ad anticipare qualcosa è il profilo Twitter di Agent__Beast il quale ha rivelato che la Duran, dall’albergo, ha osservato attentamente i comportamenti del marito: “Resa dei conti. Il suo compito è quello di prendersi una vendetta nei confronti di Alex Belli. Per fare questo Delia metterà in evidenza alcune bugie e contraddizioni del suo compagno. Non è un caso che Soleil ed Alex in questi giorni siano molto più complici tra massaggi e situazioni ambigue. Delia sta vedendo tutto e arriverà carica”.

Patrizia Pellegrino accusa Alex Belli "Perché mi tratti così?"/ "Mi ha detto ciao cara, vai vai..."

Il faccia a faccia tra Alex Belli e Delia Duran arriva dopo il massaggio bollente che l’attore ha regalato a Soleil. Tra i due innamorati, dunque, ci sarà la pace o Delia si vendicherà? Non ci resta che aspettare la puntata per scoprirlo!





© RIPRODUZIONE RISERVATA