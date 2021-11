Adoratamente con Stile, GF Vip 2021/ Marchesa d’Aragona: “Soleil serve bagno di umiltà, Volpe bocciata”

GF VIP 2021: VOLPE SCONFITTA DA BELLI, MEGLIO TACERE CHE PARLARE A VANVERA

Come ampiamente “decretai” nel mio precedente articolo, dal duello tra Alex Belli e Adriana Volpe al GF Vip 2021 è stata quest’ultima ad avere la peggio! Infatti, prontamente e senza nessun colpo di scena, dopo aver ascoltato la toccante lettera del papà di Alex, la Volpe torna sui suoi passi (chiedendo, ovviamente, di nuovo la parola) e porgendo le sue scontate scuse (anche questa è visibilità!). Come se bastasse ammettere di aver sbagliato in modo superficiale e grossolano il giudizio su una persona, entrando gratuitamente nella sua sfera privata, dove albergano gli affetti e i sentimenti che sono nostri e soltanto nostri. Direi che l’errore è a monte! Perché, ancora una volta, la superficialità la fa da padrona!

Facciamo un’analisi chiara e inequivocabile: sbaglio il compito di matematica e prendo 4. Non chiedo mica scusa al prof, ma rifletto e realizzo che non ho studiato abbastanza. Sicuramente è una sconfitta con me stessa, ma la prossima volta darò priorità assoluta alla preparazione, dedicando più tempo allo studio! Ormai l’età dei “compiti in classe”, adorata Adriana, è passata da tempo e prima di parlare a vanvera bisognerebbe riflettere! I bambini parlano senza “filtri”, a loro è concesso, ma a noi adulti non è consentito esprimerci senza prima aver riflettuto su ciò che stiamo affermando… Piuttosto meglio tacere! Diceva la mia mamma: “Il silenzio è d’oro e la parola è d’argento”. Mai più di ora ho apprezzato questo suo soave insegnamento! Approvo Sonia Bruganelli, che non parla mai a sproposito!

GF VIP 2021: “SOLEIL SORGE DEVE COSPARGERSI IL CAPO DI CENERE”

Non conosco personalmente Gianmaria Antinolfi, ma ha tutta la mia stima: è sempre molto pacato ed educato, penso abbia molto sofferto a sentirsi descrivere come un avventuriero contaballe… Gianmaria, da ciò che leggo, ha studiato (laurea e poi master alla Bocconi) e lavora seriamente, con abnegazione. Unico errore? Frequentare “donne inadeguate”, che misurano il valore di un uomo dai “regali che fa” e dai metri quadri dell’abitazione dove vive!!! MA QUESTO È QUANTO DI PIÙ ABERRANTE ABBIA MAI SENTITO!!! ORRORE DI TUTTI GLI ORRORI!

Dopo questa ulteriore caduta di stile e scalata in vetta di ego, Soleil Sorge dovrebbe veramente cospargersi il capo di cenere e farsi un bel bagno di umiltà, ma non in piscina con Alex Belli… Siamo tutti stufi di questi squallidi siparietti che non convincono proprio nessuno! E basta! Un plauso speciale invece ad Alessandro Rossi e Francesca Cipriani, limpidi e freschi come acqua di fonte! A loro non posso che augurare cent’anni d’amore.

Soavemente con Stile,

Vostra Adorata Marchesa



