Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Carmen Russo vincitrice morale!”

MARCHESA D’ARAGONA, GF VIP: “CARMEN RUSSO TRIONFO DI EDUCAZIONE”

Carmen Russo venerdì scorso ha lasciato la casa del Gf Vip 6 e già sentiamo la sua mancanza. Sempre composta, ben educata, propositiva, è stata un ottimo esempio per tutti “gli inquilini” della casa più spiata d’Italia. In quattro mesi di permanenza non c’è stata mai una caduta di stile, una straordinaria donna, madre e professionista seria e diligente! Sempre con il sorriso sulle labbra, non ha mai alimentato discordie, anzi ha sempre cercato di placare di “animi tempestosi” dei suoi “colleghi”, trovando sempre una buona parola per tutti. Si è messa completamente a disposizione “del gruppo” per rendere più soave il soggiorno di tutti, sia nella routine giornaliera che nella danza dove si è spesa con immensa generosità in coreografie originali e divertenti!

Adorata Carmen per me non ci sono dubbi sei Tu la vincitrice morale di questo Grande Fratello Vip 6, hai lasciato un vuoto incolmabile e il pubblico continuerà ad amarti perché le persone speciali restano nei nostri cuori e Tu hai lasciato un segno indelebile. Ma sono certa che farai varie inclusioni nella casa.. perché hai ancora molto da “insegnare”! Immagino la tua felicità nel riabbracciare Maria ed Enzo Paolo..è questo quello che vogliamo vedere…

MARCHESA D’ARAGONA, GF VIP: “DAGLI ALTRI TEATRINI E FINTI AMORI”

Viva i sentimenti veri, viva la buona educazione e un triplo orrore con antennine e campanelli sonanti alle “finzioni”, agli squallidi “teatrini”, ai Finti Amori e alle persone dall’ego smisurato (spesso immotivato), che offendono usando un linguaggio inappropriato e scurrile, alle miserrime seminatrici di “zizzania” alle quali Carmen non ha mai dato udienza!

Brava Adorata! Tu sei stata il buon esempio! E saluto Voi miei Adorati dandovi appuntamento a stasera… e speriamo che quel “niente sarà più come prima” declamato con tanto ardore, dall’Adorato Alfonso Signorini (riferendosi all’entrata di Delia Duran nella Casa), si concretizzi al più presto! Per ora mi fermerei al “niente…”! A più tardi miei Soavi… ma Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa

