Carmen Russo vs Nathalie Caldonazzo/ “E’ entrata con la volontà di litigare e…”

Carmen Russo ha cambiato idea su Nathalie Caldonazzo. Carmen aveva espresso dei dubbi su Nathalie dopo che la showgirl aveva messo in mezzo il marito Enzo Paolo Turchi rivelando di essere stata contattata da lui prima dell’ingresso nella Casa. Enzo Paolo ha poi varcato la soglia della porta rossa e ha chiarito i motivi. Parlando con Manila Nazzaro, Carmen Russo ha detto: “Lei la prima cosa che ha fatto è stata attaccarmi […] Prima col matrimonio poi con il messaggio di Enzo Paolo. Ha fatto tutto lei”. Manila ha confidato a Carmen di aver visto un cambio di atteggiamento nei suoi confronti: “Nathalie nei miei confronti ha cambiato un po’ atteggiamento. Carmen Russo diventata più dolce, è proprio cambiata lei. Non mi sbagliavo, io sono a posto con la coscienza e sono contenta”.

Carmen Russo ha proseguito e ha spiegato a Manila di aver percepito un atteggiamento di astio da parte di Nathalie: “È una cosa bella quando entrano dei nuovi concorrenti. Soltanto che lei è arrivata con lo spirito di, forse per una sua insicurezza, creare degli asti”. Carmen Russo però ha sottolineato che Nathalie ora si sente più sicura: “Adesso invece si sente più sicura, si è ambientata e quindi è più morbida”. Carmen Russo ha cercato nella scorsa puntata di non creare attriti per il bene della figlia Maria: “Agli occhi di Maria, che stava guardando il programma, ho dovuto dare il segnale che era tutto ok, che non è una nemica. Avrei preferito dirle che ha detto bugie, però devo tutelare la bambina. Le bugie non mi sono piaciute, credimi quando ci sono i figli, la priorità sono loro. Devi mandare giù magoni e offese ma per loro vai oltre”, aveva confessato.

Enzo Paolo Turchi mette in riga Nathalie Caldonazzo e rassicura Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi ha sempre dimostrato di amare la sua Carmen Russo, corrisposto, tutti ricorderete le sue lacrime disperate durante l’edizione storica dell’Isola dei Famosi nei quali Enzo Paolo piangeva come un bimbo dichiarando quanto Carmen le mancasse, ma questo intrallazzo strano con la Caldonazzo ha spiazzato la Russo che ha chiesto chiarimenti ad entrambi. Enzo Paolo rassicura la sua amata dicendole che non ha avuto contatti telefonici con Nathalie, ma con la mamma della Caldonazzo, e ciò è assolutamente diverso dai fatti dichiarati dalla showgirl romana, e proprio durante la diretta del 10 gennaio, su invito del conduttore in studio Alfonso Signorini, Enzo Paolo Turci, oramai 72enne, ha puntualizzato, per chiarirsi con sua moglie, che lui ha sentito al telefono solamente la madre di Nathalie.

La risposta di Carmen Russo è stata quella di una grande signora: lasciare cadere le motivazioni beffarde di Nathalie Caldonazzo, per Carmen Russo è stato un modo amorevole di madre di tutelare la figlia Maria che, sicuramente davanti allo schermo per assistere alla puntata, non avrebbe apprezzato questi gossip avvelenati sui suoi genitori. In questa esternazione di priorità esistenziali la Russo si è dimostrata sempre di più, ma non c’era bisogno di nessuna conferma, di essere una donna con grandi valori.



