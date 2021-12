Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Jessica tra baci e balletto hot, imbarazzante”

ADORATAMENTE CON STILE, MARCHESA D’ARAGONA: “KATIA E SOLEIL VOGLIONO USCIRE? ESAUDIAMO IL LORO DESIDERIO!”

Nonostante gli “addobbi natalizi”, nella Casa del GF Vip regna più che mai una vasta nomenclatura di “dissapori” vari! Altro che atmosfera di Natale… Katia Ricciarelli si confida con Soleil Sorge: “Io ho tanta voglia di andarmene, tanta voglia di andarmene… Non capisco questo modo di fare, questa fiera delle vanità…”. Soleil ribatte: “Io ti capisco, perché anch’io sono a terra… Un’esasperazione costante”. Dunque, esaudiamo il volere di queste due concorrenti, sicuramente faremo felici tantissimi telespettatori (visti i commenti al veleno sui social) che non ne possono proprio più del comportamento coercitivo e dittatoriale da parte della Ricciarelli nei confronti di Lulù, Miriana, Gianmaria… Ha avuto da ridire proprio su tutti!

Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa d'Aragona: "Aldo Montano lezione di vita"

Insomma, bisogna fare quello che dice lei e guai a contraddirla. Questo genera ansia e nervosismo al “capro espiatorio” di turno, che inesorabilmente contamina gli altri coinquilini, facendo respirare nella Casa un’aria “pesante”… Soleil con il suo ego gigantesco, avendo ormai perso il suo ‘partner in crime’ con la fuoriuscita di Alex, è ormai relegata a fare da ‘tappezzeria’ e dunque comprendiamo la sua insoddisfazione e la voglia di autodefenestrarsi… Ma voi, miei Adorati, ci credete davvero?

Adoratamente con stile, Gf Vip 2021/ Marchesa d'Aragona: "Alex Belli entrato sposato, poi con Soleil..."

ADORATAMENTE CON STILE, MARCHESA D’ARAGONA: “ALESSANDRO BASCIANO HA LE CAMICIE TUTTE IN LAVANDERIA?”

Sono solo bizze e quando se ne vanno??? Hanno talmente bisogno di ‘apparire’ che fuori dalle ‘cento telecamere’ si sentirebbero perse, dunque “la fiera delle vanità” di cui tanto lamenta la Ricciarelli è un perfetto autoritratto suo e della sua confidente, un abito che calza loro veramente a pennello!

Intanto, Sophie Codegoni continua a volteggiare e si esplica in un bacio sfiorato ‘alla panna’ con Alessandro Basciano, quest’ultimo sempre a dorso nudo con tatuaggi in bella vista (camicie e t-shirt tutte in lavanderia?)! E sui festeggiamenti per il compleanno di Jessica, ‘preferirei’ non soffermarmi… Dai baci a sorpresa dei boys, accuratamente ‘bendata’, al balletto ‘hot’ dedicato ad Alessandro. Veramente imbarazzante e di pessimo gusto, del resto ‘la vita è soltanto una questione di Stile’, come recita uno dei miei più iconici aforismi e qui, Adorati, classe, stile ed eleganza sembrano proprio non avere accesso… Dunque non mi resta che darvi appuntamento a questa sera e congedarmi da Voi, ma Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa

Marchesa d'Aragona/ "Alex Belli una recita parrocchiale, Soleil vive nell'oscuro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA