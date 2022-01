Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Katia Ricciarelli, una parola al veleno per tutti!”

MARCHESA D’ARAGONA: “ALESSANDRO CONTESO DALLE RAGAZZE DEL GF VIP, GIANMARIA DUBITA DI FEDERICA”

Dopo la scorsa settimana, con l’esibizione alquanto ridicola di Jessica, è ora la volta di Soleil, che si esplica (ma invano) in uno squallido “balletto corpo a corpo” con il “bell’Alessandro”, appena reduce dall’ennesimo scambio di baci “languidi e appassionati” con Sophie (sempre a favore di telecamere ovviamente)… In seguito, in un colloquio amicale con Davide, Alessandro definirà la Codegoni “sveglia, molto sveglia e scaltra per l’età che ha”!

Intanto, Gianmaria è attanagliato da un dubbio amletico e chiede a Giacomo se secondo lui questa sera, durante la diretta, parleranno di lui e Federica Giacomo glissa… Lui sembra preoccupato, perché neanche lo scorso lunedì in puntata ne hanno parlato! Chissà perché?! E, a proposito di Federica, durante una partita a carte Katia Ricciarelli rivolgendosi a Giacomo la definisce “una mummia che ride… La più furba di tutti. Sta zitta zitta e frega tutti!”. È il caso di dire che, con l’inizio del nuovo anno, nulla è cambiato! Katia Ricciarelli ha sempre una parola al veleno per tutti, non risparmia proprio nessuno! Con Davide si lamenta perché dice che Manuel quando va con Lulù a fumare in giardino apre la porta e non la richiude dietro di sé. Poi insiste perentoria: “Come la apre, la deve richiudere”. Davide soavemente replica che farebbe molta fatica, perché c’è l’inclinazione della pendenza… Katia, che affermazione infelice! Un’altra grande caduta di Stile per la cantante!

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “LITE KATIA-MANILA, LE SCUSE NON ANDAVANO ACCETTATE”

Manila finalmente esplode: acceso diverbio tra la Ricciarelli e la Nazzaro, perché la prima lamenta di non essere stata svegliata durante il pomeriggio (mi chiedo come mai non abbia a disposizione un valletto personale, davvero inaudito! Come mai il Grande Fratello non ci ha pensato?)… Manila replica che non sopporta più il suo comportamento e che questa volta c’è rimasta veramente molto male, poi poco dopo va in sauna a parlare con Jessica, che la Ricciarelli definisce “la vipera del villaggio”.

Più tardi, Katia andrà da Manila a chiederle scusa! Scuse che, a mio parere, non andavano accettate… Ma l’età non dovrebbe essere direttamente proporzionale alla saggezza?! Prima di parlare e offendere bisognerebbe riflettere sempre. Solo ai bambini è concesso non avere filtri, gli adulti devono dimostrare buon senso e maturità. Chiedere scusa non serve, specialmente quando in maniera reiterata i comportamenti sono sempre gli stessi! Perché ,Adorati miei, nella vita nessuno cambia, semmai peggiora! Ricordàtelo sempre…

E con questo mio Adorato Aforisma mi congedo da voi e vi do appuntamento a stasera e vi saluto… Soavemente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa



