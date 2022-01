Katia Ricciarelli furiosa con Manila Nazzaro “nominatemi ma non mi rompete i cogli*ni”/ Web insorge

Katia Ricciarelli questo pomeriggio ha avuto qualche momento di discussione con gli altri concorrenti della casa, in particolare con Manila Nazzaro. Alla cantante non ha apprezzato il fatto che l’ex Miss Italia ha preferito di non svegliarla e poi ha commentato: “Io sono fatta così, fate come volete. Domani ci sono le nomination, nominatemi ma non mi rompete i cogli*ni, lasciatemi in pace. Per me l’amicizia è un’altra cosa”.

Manila Nazzaro sentendo le parole della donna ha cercato di spiegare la sua posizione alla donna: “Sono venuta due volte e dormivi. Mi rompo le pal*e a svegliare persone che dormono. Non mi puoi dire che non sono un’amica se non ti ho svegliato”. Soleil Sorge, presente durante la discussione, è intervenuta a difesa di Manila Nazzaro dicendo alla soprano: “Anche io non sono venuta apposta”.

Katia Ricciarelli furiosa con Manila Nazzaro

Katia Ricciarelli però non ha voluto sentire ragioni e ha continuato a manifestare tutta la sua rabbia nei confronti di Manila Nazzaro che dopo essere stata accusata diverse volte a fatto notare alla cantante come sia rimasta male sentendo le sue parole perché: “Pensi che le cose la gente non te le faccia”.

Dopo che la soprano ha abbandonato la conversazione Manila Nazzaro ha continuato a sfogarsi con Soleil Sorge in merito al comportamento della cantante: “Ci resto male e a un certo punto sono stanca anche io. Ha detto che io non le sono stata dietro e non la calcolavo, ma stavo sistemando la cucina”. Il comportamento di questi giorni e le sue numerose gaffe nei confronti di Manuel Bortuzzo ha fatto molto infuriare il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 che sui social ha lanciato l’hashtag #fuorikatia.

