Alessandro ballo proibito con Soleil e bacio a Sophie/ Video, Capodanno hot al GF Vip

Alessandro, Soleil e Sophie: il triangolo di Capodanno del Grande Fratello Vip è servito. Nel corso dei festeggiamenti per l’arrivo del 2022 all’interno della Casa, infatti, si sono vissuti due momenti a elevato tasso di sensualità, che hanno fatto ampiamente discutere sul web e che hanno visto come protagonista indiscusso Basciano, una delle new entry del reality show. Il giovane, sin dal suo ingresso nel programma, aveva più volte detto di essere attratto tanto dalla Sorge quanto dalla Codegoni e, nel corso delle celebrazioni della notte di San Silvestro, ha dato prova di voler mantenere fede alle sue parole.

Dapprima, il ragazzo si è appartato con Sophie in magazzino e con lei si è scambiato un lungo e appassionato bacio, che ha subito fatto sognare i telespettatori. La coppia formata dall’ex tentatore di Temptation Island e dall’ex volto di Uomini e Donne, infatti, ha dimostrato di essere permeata da una grande e crescente intesa nelle ultime settimane, nonostante inizialmente si fosse parlato di un interesse per Jessica Selassiè da parte di Alessandro, poi non concretizzatosi, con tanto di chiarimenti tra la princess e Sophie.

ALESSANDRO BACIA SOPHIE, POI IL BALLO HOT CON SOLEIL: IL VIDEO

Un’immagine molto dolce, quella di Alessandro e Sophie, che dimostrano di volersi davvero bene e di piacersi, ma poco dopo, in occasione dei festeggiamenti, proprio Basciano si è lanciato in un ballo scatenato con Soleil Sorge, che ha dimostrato di non disdegnare affatto le attenzioni dell’uomo. I due si sono avvicinati sempre di più e il contatto tra di loro è arrivato, per giunta in maniera decisamente proibita. Mentre Gianmaria Antinolfi si improvvisava dj alla console e faceva ballare tutti i suoi coinquilini, Alessandro cingeva sui fianchi con le sue braccia l’ex concorrente di Pechino Express, il cui vestito si sollevava un po’ troppo, lasciando intravedere più di qualcosa.

Nel contempo, Alessandro dava inizio a un lungo e prolungato struscio, durato diverse decine di secondi, come si evince dalle immagini, e conclusosi con una toccata non certo rapida ai glutei di Soleil. Insomma, tutt’altro che un esempio di galanteria: chissà come reagirà Sophie di fronte a queste immagini, quando le vedrà…

