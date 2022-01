Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Manuel, grazie di vero cuore”

MARCHESA D’ARAGONA, GF VIP: “MANUEL BORTUZZO, SENTIREMO LA TUA MANCANZA”

Manuel Bortuzzo lascia la casa del GFVip 6 e non ci sono dubbi, sentiremo moltissimo la sua mancanza. Ci ha emozionato dal primo istante in cui l’abbiamo visto varcare la soglia della porta rossa, sorridente, soave, ben educato, mai fuori luogo. Con grande umiltà è riuscito a brillare come il più prezioso dei diamanti.. tra una moltitudine di pietre grezze, opache e artificiali. Lontano anni luce da provocazioni e contaminazioni scellerate, mai fuori luogo sempre con stile ed eleganza.

Amato, direi “intriso” dall’Amore puro dei suoi familiari che come il più inattaccabile scudo lo proteggono e lo sostengono con soavitudine! Inevitabile il legame tra lui e il grande Aldo Montano del resto “noi siamo chi frequentiamo”, come recita un mio famoso aforisma e in quell’abbraccio tra loro, bellissimi in smoking, nello studio del GfVip 6 ci hanno donato l’emozione dei sentimenti veri autentici e ci siamo commossi fino alle lacrime perché è questo che vorremmo vedere, non farse dozzinali, pessimo esempio per tutti!

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “MANUEL E LA FAMIGLIA, CHE EMOZIONE”

E l’emozione cresce al momento dell’incontro con la sua Famiglia.. che genitori fantastici. E’ vero “il frutto non cade mai lontano dall’albero” e quando c’è la famiglia c’è tutto! E nella serenità del suo sguardo c’è la somma di un amore infinito, il rispetto dei valori, la declinazione dell’onore e della onorabilità. Grazie di vero cuore Manuel, continueremo ad amarti e seguirti perché sei stato e sei il buon esempio per tutti, indimenticabile il tuo sorriso appena accennato, con grazia e quel tuo sguardo buono..che è luce sul mondo! Adorati miei a stasera, Vi porgo i miei saluti ma.. Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa

