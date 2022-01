Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Soleil Sorge è indifendibile”

MARCHESA D’ARAGONA: “AL GF VIP IL PEGGIO NON HA MAI FINE”

Soleil Sorge è indifendibile, imperdonabile, inesportabile. Non sprecherò neanche una stilla di inchiostro per commentare il suo comportamento in questo GF Vip, del tutto avulso dal buon senso e dalla buona educazione!

L’entrata “scontata” di Alex Belli nella Casa è stata peggiore di qualsiasi deprimente e aberrante aspettativa. È proprio vero: il peggio, come il meglio, si può sempre superare e non ha mai fine! Dapprima Alex incontra in passerella, fuori dalla porta rossa, la sua compagna Delia Duran e farfuglia qualcosa di incomprensibile, dice che l’ama ancora e la esorta di non gettare al vento tre anni d’amore. Lascia intendere che è ancora innamorato e che la loro scelta di “amore libero” sfiderà il tempo con le sue vicissitudini!

Cambia blocco, siamo in giardino, il Belli ora incontra Soleil Sorge, che lo esorta a prendere una decisione e fare una scelta chiara e lui prontamente, come d’abitudine, glissa e afferma che ormai non è più connesso con Delia… Praticamente ritratta tutto quello che poco prima aveva dichiarato pubblicamente, lasciando intendere un radioso finale della loro storia d’amore! La Sorge stessa si sente presa in giro ed esorta Alex a portare via dalla casa Delia (come fece lei per toglierlo dalle grinfie di Soleil) e lui risponde che tra lui e la Sorge c’è un rapporto troppo speciale e che soltanto lei lo ha sempre appoggiato e difeso! Orrore di tutti gli orrori…

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “BELLI-DURAN-SORGE, TEATRINI DA ORATORIO PARROCCHIALE”

Ma Alex smettila, ti stai veramente facendo del male, la gente è stanca e seccata di questi “teatrini da oratorio parrocchiale“ e si sente presa in giro! Se a Delia resta un po’ di amor proprio e decoro, dovrebbe lasciare la Casa stasera stessa… Perché la scusa “che è entrata per capire” non regge più! E spero che Alex abbia il buon gusto di tacere, perché a questo punto ha esaurito ogni variabile “della sua fiction” e non può fare proprio altro!

Francamente, mi ritengo “offesa” da questa inutile valanga di cadute di stile. Mi congedo da voi e vi do appuntamento a stasera. Vi saluto Adorati Miei, ma… Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa



