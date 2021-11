Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Soleil Sorge penosa e squallida”

Come si vestono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021? In vista della puntata di questa sera, la diretta del 19 novembre, la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona analizza gli outfit degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Da Alex Belli a Soleil, passando per Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e le Princess, i vestiti indossati non passano di certo inosservati, e secondo la nota Marchesa c’è da storcere il naso “Triplo orrore!”. C’è spazio anche per analizzare le dinamiche all’interno dello stesso reality show di Canale 5, a cominciare dalla ‘coppia’ Alex Belli-Soleil, ma anche Lulù con Manuel Bortuzzo e Miriana Trevisan con Nicola Pisu. Scopriamo tutto in questa nuova puntata di “Adoratamente con Stile”.

Gli outfit degli inquilini del GfVip6? Una reiterata contaminazione tra abiti dismessi di vecchie recite di “avanspettacolo di provincia” e “il mercatino delle pulci”.. triplo orrore!!! È proprio vero, al trionfo del cattivo gusto è difficile porre fine.. Ogni puntata penso si sia arrivati al capolinea ma puntualmente vengo smentita..si può sempre fare di peggio..eccome.. e anche questo è pur sempre un primato! Mancanza assoluta di stile!!!!! Come non bastasse trionfa “il basso profilo” di Alex Belli che declama “con umiltà”: io sono un artista! Dissacrante… contrastrante… vero! Ma nelle clip non mi riconosco.. non mi rappresentano! Per poi poco dopo contraddirsi ed affermare: “io sono sempre me stesso, non recito!”. Ancor più penosa e squallida Soleil Sorge, che durante la diretta indossa con spavalderia innaffiata con un ghigno di “complicità”… la camicia “usata” di Alex rievocando “Il pullover” (che mi hai dato tu) di Gianni Meccia… un successo del 1960… quanta fantasia… purtroppo afferma che non sapeva proprio come vestirsi in puntata! Tra l’altro si prodiga nel seminare zizzania tra Alex e Delia dicendo che il comportamento di quest’ultima, nei confronti del “marito” è stato altamente lesivo .. tutta colpa della superficialità di Delia afferma! Invece il suo comportamento da “gattamorta” è corretto vero Adorati???!!! Scandaloso a dir poco! Gli inquilini della casa vigliaccamente non hanno avuto il coraggio di dire in faccia ad Alex, che la sua performance è stata una brutta recita.. hanno preferito tacere ed incolpare Delia.. veramente meschino!

Lulu’ ha finalmente (speriamo) imparato la lezione e prende le distanze da Manuel.. Ha passato il testimone a Nicola Pisu che nel confronto con Miriana Trevisan è apparso petulante e ripetitivo! Non penso ci sia un’altra opportunità per lui all’uscita dalla casa da parte della Trevisan! E finalmente soavitudine… Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, come in un dipinto di Claude Monet… una gioia per gli occhi e un balsamo per l’anima… Straordinariamente stroardinari! Il trionfo dei valori fondamentali della vita, viene soavemente declinato in ogni loro gesto o parola. Toccante davvero!

Ma la commozione arriva nello “spaccato” più raffinato ed elegante della puntata: l’incontro tra Giucas Casella e suo figlio James… il chirurgo. Una sottile pioggia di cristalli d’amore inonda il giardino della casa del GfVip6, alla presenza di tutti i partecipanti! Un momento dove l’Amore più grande, annulla il Reality per cedere il posto alla realtà! Grazie di vero cuore Giucas è il caso di dire “il frutto non cade mai lontano dall’albero”! E con questa esplosione d’Amore Puro, mi congedo da Voi.

Vostra Adorata Marchesa



