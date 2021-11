James Casella figlio di Giucas Casella/ La richiesta del padre “Una foto di Giacomo!”

Uno dei grandi amori di Giucas Casella, oltre alla cagnolina Nina che abbiamo conosciuto proprio al Grande Fratello Vip, è il figlio James, costantemente nei suoi pensieri. Tra Giucas e James Casella vi è un legame unico ed inossidabile dal momento che, come più volte dichiarato dal concorrente del reality, lui gli ha dovuto fare sia da padre che da madre. Classe 1986, è l’unico figlio del paragnosta, nato dalla relazione con la modella inglese Carol Torr. Una storia finita pochi mesi dopo la nascita di James che quindi è cresciuto insieme a papà Giucas.

A differenza del padre però, il ragazzo non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia ha intrapreso la sua attività in ambito sanitario ed oggi è un affermato medico chirurgo a Roma, dove vive e lavora. Nel 2020 ha reso Giucas nonno, sebbene non si abbiano molte informazioni sulla sua compagna Lidia, preferendo vivere la sfera privata nel più stretto riserbo.

James Casella, la richiesta del padre Giucas Casella

James Casella continua ad essere nei pensieri del padre Giucas. Anche nel giorno del suo compleanno, in occasione dei 72 anni, il paragnosta ha spento le candeline mandando un suo pensiero al figlio: “James, il mio cuore è sempre con te”. Pochi giorni fa il concorrente del Grande Fratello Vip, rivolgendosi ancora al suo unico figlio aveva rivolto una richiesta importante, già avanzata ad Alfonso Signorini: “Non ti preoccupare se tu non vieni, stai tranquillo non mi interessa, basta che mi fai avere una fotografia di Giacomo”.

Il riferimento è proprio al piccolo nipotino rispetto al quale Giucas aveva aggiunto: “fai una bella foto e me la godo solo io. Ti prego, fallo. Son contento”. Il figlio deciderà di fargli questo regalo di compleanno in occasione della nuova puntata di oggi del Grande Fratello Vip? Dopo essersi tranquillizzato sulla storia del cappotto termino della sua villa a Termini Imerese, aver rivisto il fratello Concetto e abbracciato la cagnolina Nina, la presenza del figlio James o una foto del nipotino potrebbe farlo nuovamente sciogliere in lacrime.



