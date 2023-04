Adoratamente Isola, le pagelle della Marchesa d’Aragona/ “Ilary magnifica, cast più bello di sempre”

ISOLA DEI FAMOSI 2023: ILARY BLASI OUTFIT PROMOSSO!

Adorati Miei, attendevo con curiosità l’inizio dell’Isola dei Famosi 2023 e dunque diamo il via alla mia Adorata rubrica “ADORATAMENTE DALL’ISOLA!”. Appunti sparsi, soavi, pungenti ed impressioni della Vostra Adorata Marchesa sul famoso reality (che anticipa l’Estate) in onda su Canale 5. Splendida, Ilary, elegante in bianco e nero, con t-shirt e gonna lunga, molto femminili i lunghi guanti “da sera” in un insolito abbinamento a me molto gradito! Deliziosa la frangia e quell’aria da liceale che conquista il pubblico con il suo autentico sorriso! Indimenticabile per me, il mio GFVIP3, dove Ilary era straordinaria conduttrice! Felice di aver rincontrato il mio Adorato Enrico Papi (con il quale ho avuto modo di lavorare, con gioia più volte).

“VLADIMIR LUXURIA SEMPRE SUL PEZZO CON INTELLIGENZA, E CHE CAST!”

Un grande professionista, eclettico, divertente e mai scontato, così come l’Adorata Amica Vladimir Luxuria, sempre “sul pezzo” con intelligenza! E che dire del Cast dell’Isola dei Famosi? Per me, a prima impressione, il migliore di sempre. Un augurio particolare a due Amici cari, con i quali ho condiviso Pechino Express come Corinne Clery e tante trasmissioni su Rai e Mediaset oltre al GfVip, parlo di Alessandro Cecchi Paone, che conosco fin dagli anni 90, essendo stata nello staff di Star 90 su Rete4, che lui stesso conduceva. Sicuramente interessante la partecipazione di Cristina Scuccia e Mazzoli e Noise. Ma avremo modo di intrattenerci, nelle prossime puntate, su chi catturerà la mia attenzione.

Vostra Adorata Marchesa

