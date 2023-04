Ilary Blasi: “A me i normodotati non piacciono”/ Gaffe hot all’Isola dei Famosi!

Prima gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2023: imbarazzo in diretta!

Voleva essere un incoraggiamento al suo nuovo gruppo di naufraghi, ma quella di Ilary Blasi è stata invece la sua prima, vera gaffe di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Lo scivolone è arrivato quando i concorrenti si sono riuniti per la prima volta in palapa. Ilary si è complimentata con lo spirito combattivo mostrato sin da subito da alcuni di loro, ed era pronta a sottolineare come avesse già detto, prima dell’inizio di questa edizione, di ammirare i concorrenti combattivi.

Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi cambia look e spiazza il web/ "Sembra Amanda Lear"

Peccato, però, che la frase uscita alla conduttrice in diretta nella prima puntata dell’Isola dei Famosi sia stata un’altra. “L’ho detto anche nell’intervista: a me, i normodotati non piacciono!”, ha affermato con convinzione la conduttrice, per poi accorgersi però di aver detto qualcosa di sbagliato, “Normodotati? Ma che ho detto?”. È quindi scoppiata a ridere, avvicinandosi ad Enrico Papi che l’ha apostrofata, prendendola in giro: “Ma che stai dicendo stasera?” La gaffe è inoltre arrivata in collegamento con la palapa: volti basiti quelli inquadrati dalla telecamera.

BASTIAN MULLER, CHI È FIDANZATO ILARY BLASI/ La battuta a Verissimo: "È impazzita..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity)

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi a Cristina Scuccia/ "Obiettivo è vederti in costume all'Isola dei Famosi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA