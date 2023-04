Adoratamente Isola, le pagelle della Marchesa d’Aragona/ “Outfit Blasi bocciato”

ISOLA DEI FAMOSI 2023: BOCCIATO L’OUTFIT DI ILARY BLASI

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi, è stata, a dir poco DELUDENTE! Forse mi ero creata “croccanti aspettative” che sono state completamente DISATTESE! Ad iniziare dall’outfit a dir poco “inelegante” di Ilary, mi chiedo chi possa averla così mal consigliata, delizioso il top in pizzo, ma il pantalone “trompe l’oeil” mi fa gridare al #triploorrore, con antennine e campanelli sonanti! Buon gusto SOTTOZERO! Per non parlare della patetica sceneggiata tra Corinne Clery e la Caldonazzo sul pezzo di cocco rubato! Ma vogliamo veramente prendere per naso i telespettatori! Teatrini stantii che fanno venir voglia di cambiare canale! Per non parlare dell’ex suor Cristina che cerca se stessa nell’Isola e si chiede che cosa ci fa in quel contesto. Francamente a questo punto, ce lo chiediamo anche noi!

Adoratamente Isola, le pagelle della Marchesa d'Aragona/ "Ilary magnifica, cast più bello di sempre"

ADORATAMENTE ISOLA DEI FAMOSI: “CHE DELUSIONE CECCHI PAONE E IL SUO PESCIVENDOLA”

Un’altra delusione arriva da Alessandro Cecchi Paone, non si può offendere una signora in modo reiterato, mi riferisco al momento in cui da della “pescivendola” alla Caldonazzo e poi aggiunge, come se non bastasse “chiedo scusa alle pescivendole”! Dunque offesa doppia, alla persona e alla categoria! Questo mi sembra davvero troppo! Menomale che c’è Enrico Papi simpatico ed intelligente, sempre sul pezzo con grande appeal! E Vladimir Luxuria, mai banale e scontata! I concorrenti interessanti? Marco Mazzoli e Paolo Noise. Non ho altro da aggiungere, vista la pochezza imperante.

#Appunti di viaggio/ Marchesa d'Aragona al Premio Anita Ekberg con la Vukotic e...

Vostra Adorata Marchesa

LEGGI ANCHE:

Adoratamente Sanremo/ Marchesa d'Aragona: "Mengoni, che gioia! Fedez terribile..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA