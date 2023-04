Cristina Scuccia nomina Cecchi Paone e Simone all’Isola: “Ma non per la mia fede”/ “Dio accoglie tutti”

Cristina Scuccia nomina Cecchi Paone e Simone all’Isola dei Famosi ma non perché sono gay: la precisazione in diretta

Nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023, tutti i concorrenti rimasti in gara, come di consueto, sono stati chiamati a fare le loro nomination. Quando è arrivato il momento di Cristina Scuccia, l’ex suora ha votato per mandare al televoto per l’eliminazione Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato Simone Antolini, dando come motivazione la seguente: “Nomino loro perché rispetto agli altri con loro ho meno feeling, non ci siamo conosciuti ancora tanto“.

Prima di bruciare la loro foto come da prassi, Cristina ha tenuto a fare una precisazione, tirando in ballo l’orientamento sessuale della coppia votata. “Faccio una premessa prima che si pensi a qualcosa di sbagliato. – ha dichiarato in diretta – La mia nomination non è assolutamente legata alla mia fede, ma anzi: io credo nell’amore e nell’amore di ogni forma, purché si sparga amore nel mondo”.

Cristina Scuccia conquista Vladimir Luxuria: “L’amore è amore, Dio accoglie tutti”

Cristina Scuccia ha dunque continuato la sua precisazione, addebtrandosi in un argomento importante: “L’amore non ha confini, non c’entra nulla. Dio è amore, Dio accoglie tutti e ci accoglie così come siamo. Quindi al di là delle nostre scelte ed al di là di tutto. Spargiamo amore nel mondo e sentiamoci liberi di amare”.

Colpita dalle dichiarazioni dell’ex suora, Vladimir Luxuria si è complimentata con lei, aggiungendo: “L’amore è amore non è importante come si declina e non è incompatibile con la spiritualità, è importante come messaggio soprattutto se a dirlo è una persona di fede. Hai dato un gran messaggio!”.

