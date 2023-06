Adoratamente Isola, pagelle Marchesa d’Aragona/ “Edizione modesta vinta dal mio preferito”

Marco Mazzoli vincitore assoluto dell’Isola dei Famosi 2023. Il naufrago della diciassettesima edizione ha alzato la coppa, portando a casa la vittoria, direttamente in Honduras e non in studio come avvenuto negli ultimi due anni. Anche per la finale dell’Isola dei Famosi, per Ilary total black, d’ispirazione smoking. Chiome sciolte “naturali” e lievemente dorato il suo incarnato. Bellissima e sorridente come sempre, Adoratissima ci mancherai! Marco Mazzoli ha battuto in finalissima Luca Vetrone che si è classificato al secondo posto. Medaglia di bronzo per Andrea Lo Cicero, altro grande protagonista anche molto discusso di questa edizione. Quarto posto per Pamela Camassa, quinto per Cristina Scuccia. Nel corso della serata non sono mancate le polemiche, anche a mezzo social, e le sorprese per i concorrenti arrivati in finale.

Pamela Camassa non è riuscita a piazzarsi sul podio. La sua eliminazione dall’Isola dei Famosi non è stata gradita dal compagno Filippo Bisciglia che su Instagram aveva attaccato lo Zoo di 105: “Stanno decidendo tutto loro. Stanno facendo tutto loro e quindi bravi. Complimenti per quello che state facendo, daje”. Il conduttore di Temptation Island, inoltre, ha fatto presente che Pamela Camassa non si è resa conto dei pessimi comportamenti di alcuni, dei quali è rimasta vittima: “E Pamela, poi, vorrebbe anche che vincesse Marco”, così ha concluso! Quando Ilary Blasi ha dato ai naufraghi un indizio su chi avesse vinto il televoto flash tra gli eliminati della scorsa puntata, ha detto: “È una donna”.

Marco Mazzoli si è lasciato andare ad una battuta pessima sull’orientamento sessuale di Sainato: “Allora è Gian Maria!”. L’influencer non ha gradito e su Twitter ha rotto il silenzio: “Sono MASCHIO e mi dovete dare del LUI”. Durante l’ultima puntata dell’Isola, Luca Vetrone ha riabbracciato sua madre alla quale è molto legato. Nelle scorse settimane ha parlato di lei, raccontando che ha cresciuto da sola i figli essendosi separata dal padre molto tempo fa. Dopo aver visto un videomessaggio non è riuscito a trattenere le lacrime: “Quando tornerò a casa la porterò a cena fuori. Quanto è bella mia madre”.

Questo momento ha fatto commuovere i presenti in studio tra cui Helena Prestes che è scoppiata a piangere. Sono davvero molto felice che abbia vinto Marco, del resto fin dalla prima puntata lui e Paolo Noise sono stati i miei preferiti! Di questa “modesta” edizione non avrò altri ricordi che il sorriso e la positività di Ilary, l’intelligenza vivace e il saper divertire intrattenendo gradevolmente il pubblico, di Marco e Paolo e null’altro. A presto miei Adoratissimi per nuove Adorate disquisizioni su nuovi programmi Tv.

Vostra Adorata Marchesa











