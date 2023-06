Vincitore Isola dei famosi 2023, chi è?/ Marco in pole, Pamela e Cristina lo minacciano: i pronostici

L’isola dei famosi 2023, chi vincerà? Marco Mazzoli sarà il vincitore secondo i bookmakers

Mancano poche ore all’attesa puntata finale de L’isola dei famosi 2023, reality show condotto da Ilary Blasi sulle reti Mediaset, e intanto hanno inizio le scommesse e i pronostici su chi sarà il vincitore di questa edizione. A giocarsi l’ambito premio sono: Marco Mazzoli, Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Alessandra Drusian e Andrea Lo Cicero. Nell’attesa dell’inizio della diretta – la cui messa in onda é prevista in prime time nella serata della data odierna 19 giugno 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity– gli scommettitori attivi sulla piattaforma di scommesse web – Eurobet – indicano il papabile vincitore del gioco.

Stando a quanto rileviamo, in una classifica nell’ordine di arrivo dei naufraghi finalisti de L’isola dei famosi, relativa alle quote di scommesse sul vincitore finale, il conduttore radiofonico di Radio 105 Marco Mazzoli é il primo candidato al trionfo, quotato a 1.28. Al secondo e al terzo posto, sul podio, poi troviamo una coppia al femminile, rispettivamente le naufraghe Pamela Camassa e Cristina Scuccia con le quote di 5.50 e 6.00. Fuori dalla Top 3, habemus poi Alessandro Drusian, quotato a 9.00. Quinta posizione per Andrea Lo Cicero, a cui gli scommettitori sul vincitore de L’isola dei famosi affibbiano l’ultimo posto nell’ordine di arrivo del reality in chiusura, con la quota di 13.00.

Stando a queste informazioni, Marco Mazzoli avrebbe la strada spianata per il trionfo a L’isola dei famosi 2023, tenendosi a debite distanze dal duo di agguerrite naufraghe Pamela e l’ex suor Cristina. D’altronde anche il pubblico in studio e quello del web hanno palesato una chiara preferenza per lo speaker radiofonico.

Non è però da escludere il colpo di scena, che potrebbe avere il nome di Cristina Scuccia. L’ex suora, nelle ore che precedono la puntata della finale de L’isola dei famosi, catalizza intanto l’attenzione dell’occhio pubblico, rilasciando una confessione inaspettata sul suo status sentimentale. Reduce dalla svolta con l’addio alla vita ecclesiastica dedicata e ispirata a Dio, si dichiara cioé pronta a liberarsi del segreto legato all’identità del suo amore top secret.

