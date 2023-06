Adoratamente Isola, pagelle Marchesa d’Aragona/ “L’edizione più trash di sempre”

Ottava puntata dell’Isola dei Famosi e ancora total black per Ilary, look minimal essenziale, schiena nuda, con una leggera contaminazione per i sandali gioiello borchiati nero e argento. Perfetto anche Enrico in celeste. Il momento più bello e toccante il collegamento da studio del papà di Marco Mazzoli, uno spaccato di vita e ricordi che mi ha emozionato. Il resto come da canovaccio reiterato di anno in anno. L’anello di fidanzamento di Carlo “fidanzato” di Helena (che poi a detta di più naufraghi è tutto falso perché lei stessa ha più volte confessato di essere ancora innamorata del suo ex fidanzato). Ma Corinne da studio smentisce e dice che Helena è innamorata soltanto di Carlo. Dove sarà la verità?

Adoratamente Isola, pagelle Marchesa d'Aragona/ “Paolo Noise vincitore dello show”

Taglio di capelli in diretta per Luca, come fu per Edoardo ed Ignazio. Per l’ennesima volta la Caldonazzo viene eliminata e spedita all’ultima spiaggia, (ancora in lotta con Lo Cicero). In verità quest’anno si fa veramente fatica a seguire il reality, unici personaggi interessanti Mazzoli e Noise, il resto senza il minimo appeal, per lo più persone sconosciute (altro che famosi) che non hanno nulla di dire ne da dare. Si legge che l’audience è in calo ed è per questo che il reality terminerà prima del previsto e che il prossimo anno La Talpa prenderà il suo posto..

Marchesa d'Aragona, morto l'adorato cagnolino Brad/ “17 anni di amore e gioia”

ADORATAMENTE ISOLA, MARCHESA D’ARAGONA: “NON CI SONO PERSONAGGI”

Mi dispiace per Ilary che adoro, ma secondo me non ci sono i personaggi e l’epilogo è scontato. Gian Maria Sainato vede delle bistecche e piange. Siamo veramente alle battute finali di una delle edizioni più trash dell’Isola dei Famosi. Una sceneggiata così è a dir poco patetica! Nel frattempo (come abbiamo già accennato) Luca Vetrone non vuole farsi tagliare i capelli in cambio delle bistecche. La madre per convincerlo gli dice: “Sii un eroe”. Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Marco Mazzoli e Luca Vetrone si sfidano per il posto di primo finalista dell’Isola dei Famosi 2023 e di leader della settimana e a vincere è Pamela Camassa. Comunque anche nell’ultima settimana i litigi principali hanno riguardato il cibo.

Adoratamente Isola, pagelle Marchesa d'Aragona/ “Ilary Blasi d'un candore celestiale”

E, come ormai avviene dall’inizio di questa edizione dell’Isola dei Famosi, ad essere protagoniste della gran parte delle discussioni sono state Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima è stata accusata da Luca Vetrone di utilizzare il fuoco di nascosto e lasciarlo quasi spegnere. La modella brasiliana, invece, è stata al centro di una querelle per la divisione delle porzioni di cibo. Come vedete miei Adorati i contenuti sono esigui e poco interessanti! E non mi resta che salutarvi.

Vostra Adorata Marchesa











© RIPRODUZIONE RISERVATA